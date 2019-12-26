學者預期 蔡總統連任兩岸關係將更惡化

總統大選即將在兩周後登場，淡江大學國際事務與戰略研究所副教授李大中預期，若國民黨候選人韓國瑜勝選，北京對台政策勢必會出現一段觀察期，因應韓政府的兩岸政策調整；若是蔡總統連任，北京對台政策也將毫無懸念，兩岸關係預料將更形惡化，不可能出現反轉。

李大中26日在中華戰略前瞻協會舉辦的「近期『華府－台北－北京』三方互動與未來可能之發展」座談會中表示，雖然華府對台灣釋放不少善意，但台灣應體認到幾個事實。其一是，美國對於台灣的支持，並非對台灣任何特定政黨有所偏好，而是基於台灣在華府整體對外戰略布局中的水漲船高。

李大中認為，對於台灣主流政黨而言，親美本為公約數。所以兩大黨真正的差別可能在於，誰能在親美之餘，同時有能耐穩住兩岸關係。也就是，一方面確保台美共同戰略利益，另一方面避免台海陷入兵兇戰危的局面。

其次，李大中指出，當前美中競合的樣貌日趨複雜，雙方競爭的態勢逐步增強。因此在川普對中的戰略博弈中，台北牽制北京的工具性色彩愈加鮮明，加上川普擅長大交易與不按牌理出牌的行事風格，台灣須格外謹慎。

李大中表示，美中關係走向的最大變數莫過於明年底美國總統大選結果。目前川普看似深陷彈劾泥沼，但不要小看其連任機率。若川普連任，目前美國印太戰略與對中政策強硬的基調將不至於出現重大變化。

若民主黨勝選，如何確保美國的霸權領導地位與遏制中國崛起，仍將是新政府對外戰略的首要之務，但在政策名稱與手段運用上將有所調整。

李大中強調，即便是目前的川普政府，也未將美中兩強的互動定位為「敵我」關係，這是判斷美中關係走向的關鍵依據。他預期，2020年美中關係仍將呈現動態調整狀態。