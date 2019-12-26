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中國人權研究會：金錢政治是美國政治對立的主因

2019-12-26 14:23聯合報 記者李仲維/即時報導

中國人權研究會今（26）日發表文章，指金錢政治是美國政治對立及社會嚴重撕裂的重要原因。

中國人權研究會的業務主管單位是大陸國務院新聞辦公室，這篇題為《金錢政治暴露美式民主的虛偽面目》文章指出，金錢是政治的母乳，這句廣為流傳的評論精準而又犀利地揭示了當代美國政治的本質，金錢充斥美國政治全過程，成為美國社會揮之不去的頑疾。

文章稱，在選舉方面，美國的金錢政治把選舉搞成了富人階層的獨角戲。21世紀以來，美國兩黨總統候選人的選舉費用從2004年的7億美元，快速增加到2012年的20億美元。2016年，包括總統選舉和國會選舉在內的美國大選，總共花費66億美元，成為美國歷史上最昂貴的政治選舉。

同時，大量秘密資金和「暗錢」也注入美國選舉活動。美國全國廣播公司新聞網2018年報導，美國財政部宣布不再要求大多數非營利組織報告捐贈來源，大大降低選舉資金的透明度。在外部團體為影響國會選舉而播放的電視廣告中，超過40%是秘密捐贈者資助的。

文章認為，美國金錢政治後果惡劣，剝奪了普通民眾的政治權利；政府官職成為富人和上層階級的禁臠；明目張膽地向富人輸送利益；增加了解決槍枝暴力等緊迫政治社會問題的難度。

文章提出，金錢政治是美國資本主義制度的必然產物。美國民主制度是實現資產階級統治的政治形式，因此必然體現資本家意志，在這種制度設計下，經濟利益與政治權力的連結是天作之合，金錢極為容易地充當了政黨政治鏈條中的起點與終點，美國兩大政黨候選人不過是資產階級內部不同派別的代表。

文章強調，金錢政治暴露美國社會本質。美國一直標榜自己是民主和人權的楷模，但是無所不在、根深蒂固的金錢政治徹底戳破美國的謊言。在金錢支配政治的美國，沒有金錢，一切關於政治參與的議論都是空談，金錢政治無情地碾壓了美式人權。

中國人權研究會指出，金錢政治是美國政治對立及社會嚴重撕裂的重要原因。中國人權研究...
中國人權研究會指出，金錢政治是美國政治對立及社會嚴重撕裂的重要原因。中國人權研究會官網截圖
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