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傳習近平明年上半年訪南韓 將是逾五年來首次

2019-12-26 11:09聯合報 記者李仲維/即時報導

韓聯社引述南韓總統府青瓦台的消息人士指出，大陸國家主席習近平明年上半年訪韓幾成定局，雙方仍就具體日程進行協調。

報導稱，南韓總統文在寅日前在北京出席的中日韓領導人會議期間，向習近平提出邀請，若成行，將會是習近平自2014年7月以來，時隔5年後正式訪韓，也是文在寅就任以來首次接待習近平。

外界主要關注兩國是否能完全化解「薩德系統」引發的矛盾、以及隨後引發的「限韓令」措施帶來的負面影響。另外，在美朝對話陷入僵局的情況下，大陸領導人接連訪韓，有望促進推動半島無核化進程取得進展。

外傳文在寅在北京出席中日韓峰會時，邀請習近平訪韓。美聯社資料照片
外傳文在寅在北京出席中日韓峰會時，邀請習近平訪韓。美聯社資料照片
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習近平文在寅南韓

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