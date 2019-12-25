殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期
殲-20受到中共空軍的高度稱讚及官媒的追捧。但是，有關殲-20的動力系統一直是外界詬病的話題之一。儘管近期被發現安裝渦扇-10改進型發動機，但原本設計的渦扇-15何時裝機仍沒有時間表。
根據新浪微博，近期流傳的一則有關河北鋼研德凱科技有限公司的報告，卻意外地曝光渦扇-15的進展。該公司主要為航空航天、雷達通信領域提供高端鋁合金、鎂合金及鈦合金輕質金屬材料精確成型構件。
在報告中，這家公司寫道「國家**-15型號發動機是重點中的重點，未來預計每年需要5台發動機，同一類別的**-19型號也是如此，15型號的鈦合金鑄件單台190萬元（人民幣，下同），19型號為120萬元」。
報告配發的圖表顯示，「**-15」產量的正常和保守預估從2020年至2026年6年中，每年的數目分別為5台、3台，「**-19」的產量同樣分別為5台、3台。結合報告上下來看，「**-15」即是外界非常關注的為殲-20配套的渦扇-15大推力渦扇發動機，「**-19」則是為殲-31配套的渦扇-19中型渦扇發動機。
觀察人士指，從報告看，渦扇-15與渦扇-19雖受重視，進度也較為一致。但報告也暗示，「最遲到2026年，這兩型發動機仍處於研製中，批量生產更是沒有時間表」。
這意味着，從上述進度看，殲-20和殲-31都在近5年內無法獲得高性能發動機，只能使用現有的大中型渦扇發動機，譬如渦扇-10改進型和渦扇-13。而這兩種推力，都離美國的F22相差甚遠。
有說法指，渦扇-15可能在服役時最大推力達到18噸，但相較之下就落後於美國很多。今年10月根據美媒報道，美國軍工企業準備把現有的F135發動機進行升級，將推力從19.5噸提升至21.4噸。而到2026年，美國將擁有何種高性能發動機，則不敢想像。
有網友總結：一、全力推動渦扇- 15和中推渦扇- 19，重要程度是一致的。二、到2026年都還個位數生產，說明大批量產時間尚早。三、受大陸國產發動機制約，國產四代機殲20和鶻鷹，五年之內都達不到完整狀態的量產型。四、發動機的研製-定型-生產，沒有捷徑可走，外購發動機也是選項。五、只有基礎研究量的積累，才有科技質的飛躍。
中共官媒曾宣稱軍工企業成都飛機公司正在黃田壩的工廠批量生產殲-20戰機。對於該工廠內部情況，外界知之甚少。中共少將金一南19日刊文稱，他在參觀過前述工廠後，發出「歎為觀止」聲音。
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