殲20發動機前景不容樂觀 量產遙遙無期

殲-20受到中共空軍的高度稱讚及官媒的追捧。但是，有關殲-20的動力系統一直是外界詬病的話題之一。儘管近期被發現安裝渦扇-10改進型發動機，但原本設計的渦扇-15何時裝機仍沒有時間表。

根據新浪微博，近期流傳的一則有關河北鋼研德凱科技有限公司的報告，卻意外地曝光渦扇-15的進展。該公司主要為航空航天、雷達通信領域提供高端鋁合金、鎂合金及鈦合金輕質金屬材料精確成型構件。

在報告中，這家公司寫道「國家**-15型號發動機是重點中的重點，未來預計每年需要5台發動機，同一類別的**-19型號也是如此，15型號的鈦合金鑄件單台190萬元（人民幣，下同），19型號為120萬元」。

報告配發的圖表顯示，「**-15」產量的正常和保守預估從2020年至2026年6年中，每年的數目分別為5台、3台，「**-19」的產量同樣分別為5台、3台。結合報告上下來看，「**-15」即是外界非常關注的為殲-20配套的渦扇-15大推力渦扇發動機，「**-19」則是為殲-31配套的渦扇-19中型渦扇發動機。

觀察人士指，從報告看，渦扇-15與渦扇-19雖受重視，進度也較為一致。但報告也暗示，「最遲到2026年，這兩型發動機仍處於研製中，批量生產更是沒有時間表」。

這意味着，從上述進度看，殲-20和殲-31都在近5年內無法獲得高性能發動機，只能使用現有的大中型渦扇發動機，譬如渦扇-10改進型和渦扇-13。而這兩種推力，都離美國的F22相差甚遠。

有說法指，渦扇-15可能在服役時最大推力達到18噸，但相較之下就落後於美國很多。今年10月根據美媒報道，美國軍工企業準備把現有的F135發動機進行升級，將推力從19.5噸提升至21.4噸。而到2026年，美國將擁有何種高性能發動機，則不敢想像。

有網友總結：一、全力推動渦扇- 15和中推渦扇- 19，重要程度是一致的。二、到2026年都還個位數生產，說明大批量產時間尚早。三、受大陸國產發動機制約，國產四代機殲20和鶻鷹，五年之內都達不到完整狀態的量產型。四、發動機的研製-定型-生產，沒有捷徑可走，外購發動機也是選項。五、只有基礎研究量的積累，才有科技質的飛躍。