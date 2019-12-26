獎學金加碼 鼓勵台生赴陸讀大學

大陸教育部港澳台辦公室副主任王志偉25日在國台辦例行新聞發布會上表示，教育部熱忱歡迎台灣青年來大陸就學，並為此不斷創造良好的政策環境，目前已有超過1.2萬名台灣學生在大陸高校就讀。下一步，教育部將進一步擴大招收台灣學生的院校範圍，優化院校和專業布局，更好地滿足台灣學生來大陸上大學的需求。

今年1月，大陸教育部調整政策，台灣應屆高中畢業生語文、數學、英文三門科目中任意一門「學測」成績達到「均標級」以上，即具備申請大陸高校就讀資格。

王志偉稱，這一政策覆蓋了60%以上的台灣應屆高中畢業生。此外，為了讓台商子女獲得更多接受大陸優質高等職業教育的機會，教育部鼓勵在大陸獲得高中、中等職業學校畢業證書的台商子女參加高職院校的分類考試招生。

王志偉指出，下一步，教育部將進一步擴大招收台灣學生的院校範圍，優化院校和專業布局，更好地滿足台灣學生來大陸上大學的需求。

此外，王志偉還表示，近年來，大陸教育部會同財政部不斷完善對台灣學生的資助政策。2017年，教育部修訂了台灣學生獎學金管理辦法。中共中央財政面向在大陸普通高校和科研院所就讀的台灣地區全日制本專科學生、碩士研究生和博士生發放獎學金，擴大了獎學金範圍，提高了獎勵標準。

同年，大陸教育部還出台政策，為在大陸高校畢業符合條件並有就業意願的台灣學生簽發就業報到證，發放就業協議書，給台灣青年來大陸學習、就業、創業提供更多支持和幫助。近三年來，有超過7,000名的台灣學生獲得獎學金，有越來越多的台灣青年希望來大陸追夢、築夢、圓夢。

他表示，今後，教育部將推進台灣學生在人均經費、研究生助學金、學業獎學金、貧困生補助等方面享受與大陸學生相同標準，做好在大陸高校學習、工作的台灣師生申請大陸國家留學基金，在大陸高校工作的台灣老師享有相應的職稱和待遇政策的細化落實工作。