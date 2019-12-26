在陸購屋 兩岸居民享同等待遇

大陸國台辦發言人朱鳳蓮25日指出，近年來，大陸住房和城鄉建設部等部門推出相關政策，解決廣大台胞的住房需求。持台灣居民居住證的台胞，在大陸工作、學習，可按相關政策規定，根據自身實際需要購買商品房，用於自住、自用。同時，大陸部分城市購買住房實施限購，台胞在這些城市購房和大陸居民一樣，應符合當地政策規定。

新華社報導，大陸國台辦廿五日舉行記者會，有記者在會上問及「26條措施」中第18條規定，持台灣居民居住證的台灣同胞在購房資格方面與大陸居民享受同等待遇。上海近日推出300套公租房形式的台灣青年公共住宅，今後是否會將此形式推廣至大陸各地？

朱鳳蓮應詢指出，除了購房，台胞在大陸還可承租公共租賃住房，也就是公租房。公租房是一種政策保障性住房，主要是為解決長期在當地居住、工作、生活民眾的住房困難問題。上海市專門為在滬台灣青年提供300套公租房，是一件好事、實事。在申請條件上，兩岸居民是相同的，非上海戶籍的申請者都需要持有居住證並繳納社保。

她還介紹說，大陸102個地方推出的「31條措施」具體實施意見中，有不少直接涉及當地就業台胞可以申請公租房的措施，比如北京、廣州、廈門等地。目前北京和廈門已分別有38名和16名符合條件的台胞申請到當地公租房，廣州市拿出1000套人才公寓供符合條件的台胞申請。「為台灣同胞辦好事，當然是越多越好，我們都會積極支持和鼓勵。」