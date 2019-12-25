黃清龍辦《信民協會》 相信民主找答案

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2019-12-25 22:28台灣醒報 記者施凱文╱台北報導

聯電董事長曹興誠在「信民兩岸研究協會」成立大會演講。
聯電董事長曹興誠在「信民兩岸研究協會」成立大會演講。
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「兩岸關係要以知己知彼為相處之道。」台北論壇基金會董事長蘇起於說。他在資深媒體人黃清龍25日成立的「信民兩岸研究協會」中表示，政府與個人不同，不能選擇朋友，中國是鄰居，台灣就必須要思考如何相處。曹興誠則呼籲，政黨不該依賴或隔離中國，須以理性策略應對。

溝通才有正義

「信民兩岸研究協會」成立大會上冠蓋雲集，政商學媒、各界名流包括蘇起、曹興誠、陳立恆、嚴震生、杜紫宸、湯紹成、黃年、陳一新、趙春山、洪耀南、蘇進強、劉必榮、項國寧、蔡詩萍、黃介正等都出席致賀。黃清龍表示，協會將以主權在民的理念，定期發佈兩岸政經趨勢及舉辦會談，以凝聚台灣社會共識，降低人民對中國的恐懼。

「並不是轉型正義不重要，而是你的正義未必是我的正義。」黃清龍表示，曾於海外進修時與受國民黨土地改革的受害後代對話，發現對方難掩對三七五減租、耕者有其田等政策的厭惡感，但在他表示自己是佃農家庭出身，「若沒有這些政策，可能根本沒有機會受教育及進修」，讓雙方一陣靜默及思考。

兩岸是鄰居要相處

「要兩岸要好，先去除胡說八道。」曹興誠上台演講時表示，藍綠的政治人物都必須要面對歷史事實，也要以更務實的態度面對兩岸關係。蘇起則說，政府並不是個人，沒辦法隨著個人厭惡就決定是否來往，他說：「他是你的鄰居，你就必須要知己知彼，然後想下一步如何跟他相處。」

也曾任國安會秘書長的高華柱表示，以誠實的態度面對中國崛起，並保持自信，就是面對中國最好的方法。創辦群益證券的陳田文則說，自己身為高雄人，觀察當時的政治氛圍並不認為韓國瑜會當選，但台灣民眾已逐漸擺脫對立的觀念，他說：「韓國瑜的當選只說明了一件事，就是台灣人已經沒有在分族群了。」

【更多精采內容，詳見

韓國瑜蘇起曹興誠

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