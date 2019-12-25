李克強與安倍晉三會談 推動明年如期簽署RCEP

大陸國務院總理李克強25日在都江堰豪生酒店同日本首相安倍晉三舉行會談。

新華社報導，李克強表示，當前中日關係總體保持改善發展勢頭，這一局面來之不易。中方重視中日關係，雙方應恪守中日四個政治文件確立的各項原則，立足當前，著眼長遠，妥善處理敏感問題，推動兩國關係在重回正軌的基礎上不斷實現新的發展。

李克強指出，中日同為世界主要經濟體，互為主要貿易夥伴。中國正在擴大服務業開放，這將為兩國拓展互利合作提供更大機遇。在應對老齡化領域，中日合作空間廣闊，完全可以實現互利互惠。在證券、壽險、醫療等現代服務業領域深化合作，在試點城市步子可以邁得更大一些，培育新的合作增長點。加強投資、創新、第三方市場等領域合作。擴大人文交流，為兩國關係發展夯實民意基礎。

李克強表示，第八次中日韓領導人會議圓滿成功，我們共同展望和規劃三國合作未來發展，對外發出了維護多邊主義和自由貿易、維護地區和平與穩定的積極信息。我們願同包括日方在內的各方加強溝通協調，推動明年如期簽署區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP），加快推進中日韓自貿區協定談判，既有利於促進區域經濟一體化進程，也有利於推進世界貿易組織改革。

安倍晉三表示，祝賀中方主持的第八次中日韓領導人會議取得成功。日中兩國對地區和世界的和平穩定與發展繁榮負有重要責任。雙方要密切高層交往，加強溝通對話，共同開創日中關係新時代。兩國經貿合作空間廣闊，日方願同中方加強在應對老齡化、金融、旅遊、環保、減災、醫療等領域合作。日中在科技創新、第三方市場等領域合作取得積極進展，願繼續合力推進。日方讚賞中方進一步擴大服務業市場開放，願積極參與開放進程。日方願與相關國家共同努力，推動儘快簽署高水平的RCEP，推進中日韓自貿區談判進程。