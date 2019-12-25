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安倍：東海不穩 日中關係不會真正改善

2019-12-25 20:36聯合報 記者賴錦宏／即時報導

日本首相安倍晉三在第八次中日韓領導人會議上發言。（中新社）
日本首相安倍晉三在第八次中日韓領導人會議上發言。（中新社）
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第八次中日韓領導人會議廿四日在成都召開。安倍晉三接受大陸央視採訪時表示，日中兩國對亞洲以及世界的和平與繁榮都肩負著重大的責任，他期待明年習近平訪日時可以向世界表達，「中日將肩負起對於國際社會和地區應盡的這份責任的堅定的決心」。

日本首相安倍晉三在到大陸之前，在東京接受央視專訪。安倍表示，期待明年習近平訪日之際，可以向世界表達出中日將肩負起對於國際社會和地區應盡的這份責任的堅定的決心。他強調，「全球排行第二的中國和排行第三的日本相互協作就一定成為一股巨大的力量，他期待在創新領域，日中雙方也能加強合作，以此為兩國以及地區的經濟發展作出貢獻」。

安倍指出，對於中國大陸推進的「一帶一路」，期待相關項目遵循開放性、透明性、經濟性、債務可持續性等國際標準，為更多的國家帶來益處；在第三方市場上，日中攜起手來推動與國際標準相符的合作是非常重要的。

安倍表示，期待兩國在文化、體育等各個方面都多舉辦活動和交流。他稱，「期待2020年東京奧運會、殘奧會圓滿成功，歡迎中國朋友們到日本來，也希望大家也能到訪東京以外的小鎮」。

被問到中日兩國的關係最大的挑戰在什麼地方？ 安倍稱，日本和中國都要共同面對的重要問題，一是解決好老齡化的問題，另一個是環境問題，為了克服這些課題，兩國必須合作；與此同時，現在國際社會面臨著重大的變化和不穩定因素，兩國都對地區和世界的和平、穩定、繁榮共同擁有重大的責任。

另據香港電台，安倍昨天下午和中共總理李克強會談時表示，日中關係正在順利改善，為了大陸國家主席習近平明年作為國賓訪日取得成功，希望日中雙方從大局出發，坦誠交換意見。

對於釣魚台島及中共在東海的海洋活動，安倍強調，假如東海局勢不穩，日中關係不會真正改善；他又促請中方盡快取消對日本食品的進口限制。

會談後，安倍在李克強的陪同下，到都江堰參觀。入選世界文化遺產的都江堰，在2008年汶川大地震中重創，兩人參視察復修進度。安倍與李克強共進午餐後，結束為期3天的訪陸行程回日本。

東京奧運習近平李克強

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