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「蔡習會」行不行？ 陸國台辦冷處理

2019-12-25 19:00聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

蔡英文總統若是連任，對於「蔡習會」的看法，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日對此表示，「我們對兩岸政治的交往是一貫的、明確的。」

蔡英文一個月前受訪時被問及，若連任後，對於兩岸領導人見面的態度，當時總統表示，「聽起來滿誘惑的，如果是對兩岸維持和平穩定有益處會去考慮」，但不會以國家主權與安全做代價。

今日國台辦舉行例行記者會，本報系記者詢問對於蔡英文言論的看法，以及兩岸領導人會面需要有甚麼政治前提？然而，朱鳳蓮僅做上述表態。

至於蔡英文在總統辯論會上提出「四個認知」，朱鳳蓮則說「四個認知」在大陸看來完全是顛倒黑白、混淆是非。建議大家要反過來解讀，單方面否認「九二共識」，破壞兩岸關係的，是民進黨政府；鉗制兩岸經貿合作，損害台胞台企切身利益和台灣經濟發展空間的，是民進黨政府。

他並說，挾洋自重，用台灣民眾的血汗錢乞求反華勢力保護的，是民進黨政府；煽動兩岸對抗、升高兩岸敵意、製造「綠色恐怖」、企圖全面控制台灣社會的，還是民進黨政府。

朱鳳蓮說，民進黨政府和台獨勢力不斷借兩岸民眾交往中的一些事情製造事端，以「碰瓷」（大陸用語，即設騙局）方式刺激台灣情緒，煽動兩岸敵意，撈取選舉私利，兩岸同胞要高度警惕，不要上當。

蔡英文提出的「四個認知」，包含：第一，片面改變台海現狀的是大陸，不是台灣，大陸崛起改變世界秩序，很多民主國家都有戒心；第二，大陸用「九二共識」掏空中華民國，在大陸操控下，「九二共識」裡的「一中」越來越大，「各表」越來越小，甚至是沒空間。

第三，不能以主權交換短期經濟利益。第四，要警覺大陸全面滲透台灣社會，運用假訊息滲透擴大對台灣社會影響，而近來的國法五法「反滲透法」，將是國家安全網的最後拼圖。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自中新社
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。圖/取自中新社
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民進黨蔡英文九二共識

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