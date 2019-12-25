反滲透法箭在弦上 陸委會再度與國台辦隔空交火

陸委會重申，反滲透法草案並不是針對特定對象或身分。聯合報系資料照片 分享 facebook 大陸國台辦今（25）日在例行記者會抨擊蔡政府推動的反滲透法，對此，陸委會傍晚表示，中共片面改變現狀、蓄意破壞兩岸良性互動與交流秩序，卻將責任推向我方，完全是顛倒黑白、混淆視聽，做賊的喊捉賊。

陸委會指出，中共對台滲透干預的情形嚴重，已是舉世皆知的事實。今年初中共「習五條」提出「兩制」台灣方案，並加劇利用台灣自由開放的社會環境進行統戰滲透分化，嚴重威脅我國家安全、社會秩序及民主政治正常運作，近來共諜滲透我方人員及干預介入選舉的案件層出不窮，引發社會高度關注。

陸委會表示，為因應兩岸局勢重大變化，政府必須採取適當作為，修法強化民主防衛的法制基礎，導正兩岸交流秩序。

陸委會強調，兩岸交流活動只要沒有違規違常，都不會有任何問題。中共一再將政治黑手伸入兩岸交流，誘使兩岸學校及師生交流涉及統戰活動，驅使旅遊業者偽冒文件非法協助境外人士申請入境，「紅色滲透」我方媒體配合做政治宣傳或散播不實訊息，才是導致兩岸交流失序的主因。

陸委會重申，反滲透法草案並不是針對特定對象或身分，不觸及一般正常的兩岸交流，台商、台幹、台師、台生正常的經商、工作、生活、就學都不會受到影響，中共方面胡亂瞎扯反滲透法是「綠色恐怖」使「台灣工商業者不敢放心打拚、無法安心回家」，這種說法意圖分化離間，純屬惡意扭曲，不良居心已經昭然若揭。