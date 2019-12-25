親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49聯合報 記者林則宏／即時報導

陸軍退役上將王文燮（站立發言者）表示，解放軍開始在研究三民主義。記者林則宏／攝影
陸軍退役上將王文燮（站立發言者）表示，解放軍開始在研究三民主義。記者林則宏／攝影
分享
台灣高中2005年起就已廢除三民主義課程，陸軍退役上將王文燮表示，如今解放軍卻開始在研究三民主義。陸軍退役少將、史記文化事業有限公司董事長鄭旗生認為，大陸也將國父奉為「革命先行者」，孫中山思想應可做為兩岸融合、對話的平台。

由史記文化事業有限公司出版的《台灣的抉擇—從孫中山談起》，25日在台北舉行新書發表會。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，也是這本新書作者群之一的李炳南表示，12月25日是中華民國行憲紀念日。

中華民國憲法前言明文記載：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。」

但李炳南感嘆，對於孫中山思想的了解與研究，最近幾十年在台灣太被輕忽了。他認為，從政之人應該對著中華民國憲法宣誓效忠憲法，但今天台灣不少政治人物甚至是政黨領導人卻完全漠視這部憲法。

王文燮則表示，他前年出席在山東舉行的一場孫子兵法研討會時，意外地聽到中共國防大學一名軍官報告三民主義讀書心得，而且報告得非常好。他指出，如今共產黨也在研究三民主義，恐怕是很多人都不知道的事。

前國安會秘書長胡為真則表示，凡是中山先生的信徒及追隨者，對於中華民族的前途都有責任，決不能允許中國共產黨壟斷對於中華民族前途的擘劃權利，「我們必須參與」。他認為，這本書的出版就是非常好的開始。

對於這書出版緣起，鄭旗生說，他退役後經常走訪於兩岸，看到兩岸同為中華民族如今卻搞到如此紛紛擾擾，心裡非常難過。因此思考，兩岸儘管政治理念不同，但是否能夠尋得和諧共處之道。

鄭旗生表示，大陸也奉國父為「革命先行者」，國父的《實業計畫》也在大陸被逐步實現。他希望透過這本書能搭建起兩岸融合的平台，在孫中山思想號召下，開啟兩岸融合發展對話。他認為，唯有如此，台灣才能免於恐懼，獲得真正的幸福與成就。

同為作者群之一的中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國，在新書發表會最後還宣讀一份共同聲明稱，民進黨已經背離國父孫中山先生建國理想，呼籲「知識藍」、「經濟藍」或「中間力量」，在明年1月11日大選日的關鍵時刻，能「起而行，去投票」。

由史記文化公司出版的《台灣的抉擇—從孫中山談起》25日舉行新書發表會。記者林則宏...
由史記文化公司出版的《台灣的抉擇—從孫中山談起》25日舉行新書發表會。記者林則宏／攝影
分享

孫中山中華民國

延伸閱讀

大陸將3月12日的植樹節寫入法律 推動植樹造...

影／訪大陸惹議 變國民黨票房毒藥？ 吳斯懷：...

起立聽對岸國歌致敬？ 吳斯懷：基於國際禮儀

監察權干涉司法權？ 柯文哲：這樣下去是憲政危...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

「欽定」的中國金融副省長 是老虎還是羔羊？

2019-12-25 09:50

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

估18萬人要返台…選舉加班機僅10班

2019-12-25 00:36

湖北黃岡師院攬才 籌建台籍博士之家

2019-12-25 00:35

福建為兩岸搭橋 推動交流平台

2019-12-25 00:24

兩岸春節加班機 1月11日起飛

2019-12-25 00:02

春節加班機太晚公布…台商抱怨

2019-12-25 00:02

劉結一：兩岸關係好 台灣才會好

2019-12-24 20:54

王毅談陸外交 稱面對外部勢力大陸寸步不讓

2019-12-24 18:27

兩岸春節加班機大縮水 台商：影響回台投票

2019-12-24 16:18

引《三國演義》 李克強、安倍交鋒

2019-12-24 15:00

大選前兩天 陸民航局：1月9日、10日有兩岸加班機

2019-12-24 13:37

明年兩岸春節加班機 維持節前、後兩周

2019-12-24 11:23

中日韓領導人會議今成都舉行 聚焦經貿、北韓無核化

2019-12-24 11:12

北京異象非關外星人...這證據顯示尖端武器劍指美國？

2019-12-24 11:00

見台協會長 劉結一：盼台商反台獨

2019-12-24 00:36

耶誕卡事件 陸外交部：英記者老掉牙的鬧劇

2019-12-23 21:54

曾籲中共淡出歷史舞台 北大教授再度發聲

2019-12-23 21:45

習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

2019-12-23 19:40

大陸將3月12日的植樹節寫入法律 推動植樹造林

2019-12-23 18:48

李克強在成都喊話：拖欠農民工薪水是昧良心行為

2019-12-23 18:42

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

2019-12-23 15:09

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

香港經濟分析師料下階段中美貿易談判將更困難

2019-12-23 11:14

中日韓重申積極推動明年如期簽署RCEP

2019-12-23 11:13

安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

2019-12-23 10:18

共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15

尖沙咀強盜案司法互助「撞壁」 法務部：港府令人遺憾

2019-12-23 10:00

粵台港澳居民 養老保險有新規

2019-12-23 00:12

2030年 共軍將有4航艦戰鬥群

2019-12-23 00:08

台港「司法互助」 港府指台灣政府詆毀

2019-12-23 00:08

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人

2019-12-23 00:08

台版陳同佳案 香港政府：台灣政府詆毀香港

2019-12-22 21:31

中美達成第一階段經貿協議

2019-12-13 23:14

林鄭月娥周六赴北京述職 匯報過去一年工作

2019-12-10 17:59

香港一中學發現兩遙控土製炸彈 重10公斤可致傷亡

2019-12-10 10:45
看更多

熱門文章

影／驚！保健公司老闆台上談養生 下一秒倒地猝死

2019-12-25 15:34

中日韓簽訂十年合作願景

2019-12-25 00:02

反送中／港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

2019-12-24 22:16

環時社評諷美：用台灣問題「切香腸」 早晚切到手

2019-12-25 09:07

陸港玩家對槓！ 遊戲竟成反送中新戰場

2019-12-24 19:14

中國台灣網：反滲透法若通過 陸將成為台灣「准敵國」

2019-12-25 11:32

波特王稱蔡英文為總統遭解約 陸國台辦：企業商業行為

2019-12-25 13:43

超狂阿公！70歲全馬不到3小時跑完 你跑得過他們嗎？

2019-12-25 11:00

沒喝酒卻過不了酒測？ 男吃包子險被告酒駕

2019-12-25 09:21

中日韓峰會 同喊明年簽RCEP

2019-12-25 00:40

心疼地勤寒風中久站 機長暖心舉動讓網友讚爆

2019-12-25 15:15

平安夜不平靜 香港又見催淚彈

2019-12-25 00:37

王毅談陸外交 稱面對外部勢力大陸寸步不讓

2019-12-24 18:27

估18萬人要返台…選舉加班機僅10班

2019-12-25 00:36

台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

2019-12-25 16:49

平安夜香港多個商場「和你Sing」 警察噴胡椒噴霧

2019-12-24 20:21

陸客來台自由行何時恢復？國台辦：共同努力重回合作

2019-12-25 12:01

兩岸春節加班機 1月11日起飛

2019-12-25 00:02

紙價要漲了 春節停機檢修潮過後起漲

2019-12-25 09:07

反送中／尖沙嘴半島酒店外多人聚集 防暴警發射催淚彈

2019-12-24 22:18

陸：北京冬奧、杭州亞運等優先考慮台灣參賽享主場待遇

2019-12-25 11:30

香港：平安夜不安寧 抗議無處不在

2019-12-24 20:10

習近平在澳門面囑林鄭月娥 「辦好香港事情」

2019-12-25 10:00

這家A股公司春節放假19天 還要給員工加薪

2019-12-25 10:33

人民幣中間價今升值52基點 人行淨回籠逾2千億

2019-12-25 10:33

平安夜上街抗議 港警在尖沙咀多處戒備及巡邏

2019-12-24 20:45

國台辦:台胞在海外可向大陸駐外使領館尋求保護與協助

2019-12-25 11:09

外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

2019-12-24 23:37

塗鴉大師班克西作品登港！負面描繪警察 引港人共鳴

2019-12-25 09:55

管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31

京滬機票又要漲了 一年半3連漲

2019-12-25 14:55

陸添新動車 城際交流加速

2019-12-25 00:29

被拐36年後再會父母 重逢地點卻在監獄裡

2019-12-25 16:25

陸禁單身女性凍卵 她怒告歧視

2019-12-25 00:51

春節加班機太晚公布…台商抱怨

2019-12-25 00:02

陸大學再開大門 將進一步擴大招收台生的院校範圍

2019-12-25 10:54

劉結一：兩岸關係好 台灣才會好

2019-12-24 20:54

青海高高原機場 5個月吞吐逾萬人次

2019-12-25 00:34

2019世界神明聯誼會 陸方宮廟今年缺席了

2019-12-25 15:11

湖北黃岡師院攬才 籌建台籍博士之家

2019-12-25 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top