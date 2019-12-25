台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀

陸軍退役上將王文燮（站立發言者）表示，解放軍開始在研究三民主義。記者林則宏／攝影 分享 facebook 台灣高中2005年起就已廢除三民主義課程，陸軍退役上將王文燮表示，如今解放軍卻開始在研究三民主義。陸軍退役少將、史記文化事業有限公司董事長鄭旗生認為，大陸也將國父奉為「革命先行者」，孫中山思想應可做為兩岸融合、對話的平台。

由史記文化事業有限公司出版的《台灣的抉擇—從孫中山談起》，25日在台北舉行新書發表會。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，也是這本新書作者群之一的李炳南表示，12月25日是中華民國行憲紀念日。

中華民國憲法前言明文記載：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。」

但李炳南感嘆，對於孫中山思想的了解與研究，最近幾十年在台灣太被輕忽了。他認為，從政之人應該對著中華民國憲法宣誓效忠憲法，但今天台灣不少政治人物甚至是政黨領導人卻完全漠視這部憲法。

王文燮則表示，他前年出席在山東舉行的一場孫子兵法研討會時，意外地聽到中共國防大學一名軍官報告三民主義讀書心得，而且報告得非常好。他指出，如今共產黨也在研究三民主義，恐怕是很多人都不知道的事。

前國安會秘書長胡為真則表示，凡是中山先生的信徒及追隨者，對於中華民族的前途都有責任，決不能允許中國共產黨壟斷對於中華民族前途的擘劃權利，「我們必須參與」。他認為，這本書的出版就是非常好的開始。

對於這書出版緣起，鄭旗生說，他退役後經常走訪於兩岸，看到兩岸同為中華民族如今卻搞到如此紛紛擾擾，心裡非常難過。因此思考，兩岸儘管政治理念不同，但是否能夠尋得和諧共處之道。

鄭旗生表示，大陸也奉國父為「革命先行者」，國父的《實業計畫》也在大陸被逐步實現。他希望透過這本書能搭建起兩岸融合的平台，在孫中山思想號召下，開啟兩岸融合發展對話。他認為，唯有如此，台灣才能免於恐懼，獲得真正的幸福與成就。