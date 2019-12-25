台灣已廢除的三民主義高中課程 中共解放軍開始研讀
台灣高中2005年起就已廢除三民主義課程，陸軍退役上將王文燮表示，如今解放軍卻開始在研究三民主義。陸軍退役少將、史記文化事業有限公司董事長鄭旗生認為，大陸也將國父奉為「革命先行者」，孫中山思想應可做為兩岸融合、對話的平台。
由史記文化事業有限公司出版的《台灣的抉擇—從孫中山談起》，25日在台北舉行新書發表會。中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授，也是這本新書作者群之一的李炳南表示，12月25日是中華民國行憲紀念日。
中華民國憲法前言明文記載：「中華民國國民大會受全體國民之付託，依據孫中山先生創立中華民國之遺教，為鞏固國權，保障民權，奠定社會安寧，增進人民福利，制定本憲法，頒行全國，永矢咸遵。」
但李炳南感嘆，對於孫中山思想的了解與研究，最近幾十年在台灣太被輕忽了。他認為，從政之人應該對著中華民國憲法宣誓效忠憲法，但今天台灣不少政治人物甚至是政黨領導人卻完全漠視這部憲法。
王文燮則表示，他前年出席在山東舉行的一場孫子兵法研討會時，意外地聽到中共國防大學一名軍官報告三民主義讀書心得，而且報告得非常好。他指出，如今共產黨也在研究三民主義，恐怕是很多人都不知道的事。
前國安會秘書長胡為真則表示，凡是中山先生的信徒及追隨者，對於中華民族的前途都有責任，決不能允許中國共產黨壟斷對於中華民族前途的擘劃權利，「我們必須參與」。他認為，這本書的出版就是非常好的開始。
對於這書出版緣起，鄭旗生說，他退役後經常走訪於兩岸，看到兩岸同為中華民族如今卻搞到如此紛紛擾擾，心裡非常難過。因此思考，兩岸儘管政治理念不同，但是否能夠尋得和諧共處之道。
鄭旗生表示，大陸也奉國父為「革命先行者」，國父的《實業計畫》也在大陸被逐步實現。他希望透過這本書能搭建起兩岸融合的平台，在孫中山思想號召下，開啟兩岸融合發展對話。他認為，唯有如此，台灣才能免於恐懼，獲得真正的幸福與成就。
同為作者群之一的中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國，在新書發表會最後還宣讀一份共同聲明稱，民進黨已經背離國父孫中山先生建國理想，呼籲「知識藍」、「經濟藍」或「中間力量」，在明年1月11日大選日的關鍵時刻，能「起而行，去投票」。
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