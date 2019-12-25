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管浩鳴：陳同佳沒有改變赴台灣自首意欲

2019-12-25 09:31聯合報 記者李仲維/即時報導

香港女子在台灣被殺案疑犯陳同佳出獄超過兩個月，協助他的聖公會教省秘書長管浩鳴回覆香港媒體詢問時表示，陳同佳並沒有改變去台灣自首的意欲，一決定時間會向外公布。

陳同佳涉及洗黑錢案，今年10月23日刑滿出獄後，曾鞠躬向死者及其家人道歉，並稱願意自首返回台灣服刑。

涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（中），將於何時來台投案及其投案方式，受到台港兩地關...
涉嫌在台殺害女友的港男陳同佳（中），將於何時來台投案及其投案方式，受到台港兩地關注。路透資料照片
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陳同佳香港自首

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