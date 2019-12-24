外部被縱火 港鐵尖沙嘴站及旺角站暫時關閉　

港鐵因應旺角站及尖沙嘴站外突發的情況，以及旺角站有出入口被縱火，宣布這兩個車站暫時關閉，列車不停這兩個車站。

據香港電台報導，港鐵表示，這樣做是為了保障乘客、港鐵員工及鐵路營運安全。

一批黑衣人晚上在旺角亞皆老街的港鐵站出口，焚燒雜物，有人將懷疑是易燃液體淋在雜物上，令火勢加劇，旺角站出口的閘外火光熊熊。

大批香港市民入夜後在旺角聚集，晚上近9時開始，有黑衣人走出砵蘭街和亞皆老街交界，用雜物堵路，現場行車受阻，警員增援到場清理路障，黑衣人在警員離開不久後，再用卡板和雜物堵路，並用噴漆噴向部分巴士的車頭玻璃。