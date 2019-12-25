福建為兩岸搭橋 推動交流平台

中共福建省委23日發布「中共中央關於堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定的實施意見」。在該「實施意見」提出的11項重點任務中，「積極探索海峽兩岸融合發展新路」尤為突出。

中新社報導，福建地處對外開放的前沿、兩岸交流合作的前沿，素以開放、對台為發展的優勢和潛力。相關專家接受中新社記者採訪時指出，立足福建實際，在這兩方面大膽探索、先行先試，大力推進制度創新和實踐創新，將推進新時代新福建治理現代化。

作為台灣同胞的主要祖籍地，福建多年來一直對台先行先試，成為兩岸交流合作的密集地。從該「實施意見」可見，福建將積極探索海峽兩岸融合發展新路。

具體而言，福建將完善海峽論壇等民間交流機制化平台，為探索「兩制」台灣方案凝聚共識；堅持能通先通、能動先動，探索閩台經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通新路徑，推進與金門馬祖通水、通電、通氣、通橋。

福建也將拓展和完善經濟特區、自由貿易試驗區、平潭綜合實驗區、「海絲」核心區等對台先行先試的制度創新體系，提升台商投資區、台灣農民創業園等平台建設水平，推進廈（門）金（門）、福（州）馬（祖）率先融合發展。

福建還將深化閩台人才交流合作，完善台灣青年來閩實習就業創業開放機制和市場機制，持續推進基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，構建台胞台企登陸的第一家園服務體系；加快推進閩台基層治理交流合作，鼓勵台胞參與城市管理和基層治理；深化閩台文化交流機制，持續實施親情鄉情延續工程，推動搭建閩台城市交流平台，促進兩岸同胞心靈契合。

福建正全面推進「21世紀海上絲綢之路」核心區、自由貿易試驗區等多個綜合改革區域的建設，加快構建開放型經濟新體制。

在「建設更高水平開放型經濟新體制」方面，該「實施意見」提出，健全對外貿易多元化機制，擴大高質量產品和服務進口；完善投資貿易自由化便利化工作機制，推動自由貿易試驗區成為改革開放新高地；加快「海絲」核心區建設，深化與「一帶一路」沿線國家和地區交流合作，扎實推進「絲路海運、絲路飛翔、數字絲路、人文海絲、生態海絲、海絲茶道」等重點工程建設。