港警舉藍旗截查青年 男子被追捕時墜樓

由香港網友發起在多個商場內「和你Sing」活動。入夜後，在旺角、沙田等多區亦爆發衝突。一名男子疑從商場二樓墜下，多位民眾隨即報警。

晚上7時後，一批戴上口罩的人士在元朗Yoho Mall內聚集。晚上8時後，警方在商場內兩度舉起藍旗警告，指遊行集會屬違法，要求在場人士立即散去。警員在當場截查青年，並檢查其個人物品，部分被截查的人並非身穿黑衣，亦未有戴上口罩。

現場有店舖隨即拉下鐵門，目前仍有不少人在場聚集，而香港防暴警則繼續在商場內布防戒備。另外，一名男子懷疑從商場二樓高處墜下，多位民眾隨即報警。

據香港電台報導，香港網友號召平安夜「和你sing」，有民眾在元朗Yoho Mall懷疑逃避防暴警察追捕，從商場樓上墜落到地面，倒臥在商場地面，由救護人員送離現場。

晚上約8時，有黑衣人在商場聚集，有人將碎紙擲向部分餐廳，又叫食客「埋單」離開，大批防暴警察進入商場，制伏多名年輕人，警方一度舉起藍旗警告。

根據「科大電台」拍攝的片段，一名年輕男子在商場一樓逃避警員追趕，期間遇到兩名正在制伏另一人的警員，其中一名警員用身驅阻擋逃跑的男子時被撞倒地，另一警員即上前繼續追，男子即時從高處一躍而下，跌落大約4至5米之下的商場地面，有多名圍觀的市民上前了解傷勢，並指罵在商場樓上的警員。