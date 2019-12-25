湖北黃岡師院攬才 籌建台籍博士之家

大陸近年向台灣教育人才招手，推出更多政策吸引台灣教師赴陸教學，湖北黃岡師範學院就有24名台籍博士生進駐，獲得不少學校學生歡迎。

中新社報導，台灣輔仁大學博士潘麗雯近日與湖北黃岡師範學院簽約，開啟大陸逐夢之旅。

她說，大陸教科研環境好，市場大，有發揮的舞台。潘麗雯研究生階段專注老人心理治療及休閒方面研究。博士畢業後，她在台灣長庚大學與他人合作開展老人照護問題研究。課題結束後，想單獨、繼續從事這方面研究的她來到大陸高校。

黃岡師範學院地處鄂東黃岡市，其前身是創建於1905年的「黃州府師範學堂」。學校離武漢僅一個多小時車程。2018年7月以來，該校已引進台籍博士24名，另有4人達成初步意向。

黃岡師範學院黨委書記王立兵表示，為保證台籍博士在校工作生活舒心，學校為其打造學術研究團隊，建立住房保障、配偶隨遷、子女就學等全方位服務。近期，學校正在籌建「台籍博士之家」，為台灣人才學術交流提供固定場所。 今年2月，台灣輔仁大學博士王涵青以特聘副教授身分入職黃岡師範學院。她說，經過碩博培養，她希望在科研上有所建樹。但在台灣高校，她只能當兼職老師，且收入不穩。王涵青主要研究明清儒學轉型、中國哲學方法論、倫理學三大方向。她對研究明代儒學大師劉宗周尤其感興趣，在台灣很難找到研究劉宗周的人，而大陸很容易。她透露，入職10個多月來，她已發表相關論文4篇。

今年7月入職黃岡師範學院的台灣大學博士高培根，最近在忙著看房，打算定居黃岡。他說，台籍教師年薪16萬元（人民幣，下同）起，還有安家費、交通補貼、房租補貼、科研啟動資金等，算下來年收入20多萬元。

最讓高培根心動的同樣是有充足時間開展科研。他主要從事氣候變遷研究，來學校5個多月，已完成一篇論文寫作，即將投稿。

台籍教師深受學生歡迎。黃岡師範學院學生韓思雨說，台灣老師上課旁徵博引、深入淺出，還會介紹台灣風土人情，拓展課堂知識，非常有趣。該校學生余艶佳也表示，台灣教師注重以學生為主體，鼓勵學生分組討論、表達自我，調動學生積極性。

近年來，科教大省湖北通過每年設立1000萬元專項資金、建設一批青創基地、啟動「千崗迎台青」計劃等舉措，鼓勵扶持台灣青年來鄂發展。

截至今年6月底，在鄂實習就業創業的台灣青年達708人，註册成立各類企業及團隊154家。

其中，在湖北任教的台籍教師有100餘人。除黃岡師範學院外，湖北經濟學院5年來也引進台籍教師40餘名。