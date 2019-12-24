香港半年來最大變化是什麼？謝金河友人：小鳥死光了！

香港反送中抗爭嚴重衝擊經濟發展，財信傳媒董事長謝金河在臉書提到，香港這半年來最大的變化是什麼？除了資金外流，竟有友人說是 香港的小鳥死光了，的確很另類，不過，他認為香港旅客人數驟降才是香港的明天最關鍵數字。

謝金河說，在一個餐敘上，幾個好朋友一起聊天吃飯，大家都很關心香港的未來，一位好朋友A先生說，香港現在五星級酒店打了好幾折，他準備陪同家人，春節到香港半島酒店住幾天，他說現在半島酒店一個晚上不到2000港元，正是到香港度假的好時機。不過此時，另一個好朋友B先生說：你知道這半年，香港最大的變化是什麼？大家都說是香港年輕人的抗爭，或者是香港資金外流。

但這位朋友嚴肅地表示：「你們知不知道，香港的小鳥死光了！」這個答案很另類，他顯然也看出香港的問題。他說過去半年，香港警方施放了一萬多顆催淚彈，這是公元兩千年以來，在最短時間密集施放催淚彈的地方。催涙彈含化學藥劑，對皮膚，氣管都有不利的影響，過去幾個月，香港這類疾病的患者大幅增加，因此，朋友B先生說，沒事不要經常跑香港。

謝金河說說，香港的小鳥死光了，這是他第一次聽到！大家都很關注：香港的危機是不是已經過了？最近看到港府公布的到港旅客統計，10月衰退43.7%，11月減少56%，今年前11個月到港旅客5200萬人次，跟去年同期比約少了一成。不過如果逐月檢視到港旅客的數字，今年元月有678萬人次，10月減少至331萬人次，11月再降到260萬人次，下半年到港旅客大幅縮減。到港旅客減少一定影響香港的內需零售銷售。看香港的未來，到港旅客的增減，其實是觀察香港經濟能否再起的關鍵指標。

有網友同意謝的說法，指一位網遊戰友是香港人，說香港經過大規模的催淚彈洗禮，外面的東西最好別亂吃！而且空氣極惡劣，有強烈致癌的可能。也有人說，習近平拿澳門與香港做對照組，好戲在後頭，看戲就好，不評論，也有人提供最新訊息，港媒說今晚到港入境觀光遊客準備來港過耶誕節比以往去年同期下降約23%人次，並預估港內聖誕佳節二天消費將銳減6億港幣 (約台幣24億左右)。