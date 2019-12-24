中日韓領導人會議今成都舉行 聚焦經貿、北韓無核化

第八次中日韓領導人會議今（24）日在成都舉行，由大陸國務院總理李克強主持會議，日本首相安倍晉三、韓國總統文在寅將出席會議。會議聚焦未來十年推動三國提升合作水平，促進地區和世界的和平穩定與發展繁榮，涉及經貿、北韓無核化議題等。

澎湃新聞報導，今年是中日韓合作20周年，公開行程顯示，三國領導人在成都除了舉行會議之外，還將共同出席中日韓工商峰會、共見記者並出席三國合作20周年紀念活動。

值得關注的是，韓日兩國計畫於24日下午在成都舉行領導人會談，這將是文在寅和安倍晉三繼去年9月借聯合國大會之機在紐約會晤之後，時隔15個月舉行的首次正式會晤。

大陸外交部副部長羅照輝上周表示，此次會議主要內容時把「對未來合作進行頂層設計、把握好合作方向」列在首位。

有韓國外交消息人士表示，對於韓國來說，北韓問題才是此次中日韓領導人會議期間超越其他的首要議題，韓方將繼續了解中日領導人在該問題上的看法和態度，並尋求三方展開進一步的協調合作。日本首相安倍晉三22日也在同美國總統川普通話後表示，日本將力求通過和平對話的方式促進朝鮮努力實現北韓無核化，日本完全支持關於北韓無核化的美朝談判。

中新網報導，學者分析，三國領導人將在複雜的國際環境下釐清合作路徑，為三方下一個20年尋求合作最大公約數。20年來，中日韓以經貿合作為重要關口，貿易、投資、人員往來規模迅速擴大，共同推動區域經濟一體化進程不斷提升。數據顯示，2018年三國間貿易總額超過7,200億美元，相互投資額超過110億美元，人員往來超過3,100萬人次。