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「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

曾籲中共淡出歷史舞台 北大教授再度發聲

2019-12-23 21:45德國之聲 德國之聲

北京大學社會學系退休教授鄭也夫發表文章「政改難產之因」，呼籲「今後中國共產黨的領...
北京大學社會學系退休教授鄭也夫發表文章「政改難產之因」，呼籲「今後中國共產黨的領袖所能做出的唯一可望載入史冊的大事情，就是引領這個黨體面地淡出歷史舞台。」圖取自／德國之聲中文網
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去年年底，北京大學社會學系退休教授鄭也夫發表文章「政改難產之因」，呼籲「今後中國共產黨的領袖所能做出的唯一可望載入史冊的大事情，就是引領這個黨體面地淡出歷史舞台。」在中國輿論收緊的大背景下，一名體制內的學者如此直言不諱，引發強烈反響。

時隔一年，鄭也夫再度公開發聲。普林斯頓中國學社創辦的網刊《縱覽中國》周日（12月22日）發表其署名文章「財產公示 請自常委始」。文章指出，世界上大多數政府都為腐敗大傷腦筋。篩選的結果是，誕生於歐洲的公務員「財產申報-公示」制度廣被四方。這制度公正、平和、低耗、無涉意識形態，非西方傳統的國家也紛紛採納，遂傳遍一個世界。鄭也夫繼續遺憾地寫道：「與世界大多數國家不同，中國選擇了一條特異的反腐路徑：執政黨自清門戶」。

鄭也夫總結認為，目前的反腐方式根本完不成反腐，還將敗壞中國的司法系統。他向全國人大提出一項社會與官僚系統的妥協方案：科級以上官員在規定日期申報財產及受賄情況；並建議「請七常委帶頭公示財產」。他補充強調：「筆者已聆聽多次：打鐵先要自身硬。帶頭公示財產是自證清白和垂範官場的好方式。如是，則不怕申報－公示推行不下去。中國財產申報的立法動議提出30餘年了。是社會與正直的官員倒逼高層的時候了。」

並非先例

敦促中國官員自上而下公開財產，鄭也夫並非第一人。早在2012年就有消息指出，迫於外界強烈要求中共官員公開個人財產的壓力，中共中央已獲得七常委財產的第一手資料，正在考慮何時公布。該消息在最近幾年內反覆傳出。

鄭也夫的最新文章發表後，被關注的一大重點是：文章作者曾經呼籲中共體面淡出歷史舞台。在Google輸入「鄭也夫」，自動補充功能中有一條建議是「現狀」。不難看出，好奇鄭也夫近況的網友大有人在。

何許人也？

在北京大學社會學系社會學人類研究所網站上，鄭也夫的名字出現在退休教授的頁面上。在獎勵與榮譽一欄，對鄭也夫明的介紹顯與眾不同，只有區區一行字：不申請並拒絕任何官方獎項。

這位特立獨行、敢言直諫的學者也曾多次被中國官方媒體報道。中國教育新聞網2006年刊登了一篇來源於新華網的文章「北大鄭也夫的聲音為什麼那麼孤獨？」2014年《人民日報》旗下的《環球人物》以「樂於做個邊緣人」為題介紹了這名「學術圈的刺頭」、「超齡憤青」。《中國青年報》也於同一年發表長文「北大教授鄭也夫退休前領著學生『批判』中國教育」。

鄭也夫去年發表驚人言論之後，大量相關的網友評論也遭到刪除。北京之春榮譽主編胡平稱鄭也夫文章驚駭，「最大膽最透徹反響最大」。歷史學者、獨立時評人章立凡當時在《時事大家談》欄目中也坦言：「今天的話題（鄭也夫的呼籲）是我在貴台參加節目以來，迄今為止感覺最難談的，因為它高度敏感。很可能我從此以後不能再說話了。」他同時指出，鄭也夫先生的言論「說出大家想說但是不敢說的，就是誰幹得好就幹下去，幹不好就淡出。鄭先生比較客氣，用了『體面淡出』而不是退出」，章立凡評論認為：「中共執政70年現在實現了利益最大化，如果要求它在和平方式中讓權，恐怕會被認為在與虎謀皮。鄭也夫的言論在自由派中也會被認為是對牛彈琴。」

對於自己的批判作風，鄭也夫在《南都周刊》2014年題為「一直憤怒」的專訪中這樣解釋道：「我對中國社會問題做過種種批評，如果希望能直接推動政府改革的話，早不寫了。因為沒有效果。為什麼還在寫，因為有間接的期待，它至少能影響到一些公民、學生、學者，產生一些作用，從而在未來可能對社會乃至政府有影響。」

本文章由德國之聲授權提供】

北京大學中共共產黨
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