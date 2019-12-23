親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「以為退出能成全大局」 郭台銘：真心後悔退選

劉結一今會各地台協會長 盼台商支持一中原則、反台獨

2019-12-23 20:34聯合報 特派記者呂佳蓉／北京即時報導

大陸國台辦主任劉結一。 聯合報系資料照／記者林宸誼攝影
大陸國台辦主任劉結一。 聯合報系資料照／記者林宸誼攝影
分享

2019年全國台協會長座談會今日(23日)在北京舉行。大陸國台辦主任劉結一出席與台商舉辦閉門座談，並發表講話。劉結一表示，希望各地台協與廣大台商，堅定不移堅持一個中國原則，旗幟鮮明反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程貢獻力量。

大陸國台辦、國家發改委等部委有關負責人在會上對26條措施進行解讀，介紹優化營商環境、減稅降費、「放管服」改革等政策舉措。大陸近150個台協會長、全國台企聯主要負責人與各地台辦負責人共約300人參加。

劉結一表示，兩岸關係好，台人才會好，台灣才會有前途。他充分肯定一年來各地台資企業協會為促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展、推動兩岸關係朝著正確方向發展所作出的貢獻。

他說，2019年深入貫徹落實中共中央總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話和中共十九屆四中全會精神，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，落實落細31條措施、26條措施等惠台利民措施，著利為台商台企辦實事、服好務，廣大台企切實獲利受益。

他表示，明年是大陸建成小康社會和「十三五」規劃收官之年，大陸將繼續扎實開展各項工作，一如既往幫助台胞台企更好發展，取得更大收穫。

2019年全國台協會長座談會今日在北京舉行。記者呂佳蓉／攝影
2019年全國台協會長座談會今日在北京舉行。記者呂佳蓉／攝影
分享

台商劉結一國台辦台獨

延伸閱讀

批反滲透法 台企聯會長：台灣民主重大倒退

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔...

談兩岸發展 劉結一：制度面加強

新時代對台工作 劉結一：和平發展的制度性安...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

2019-12-23 19:40

李克強在成都喊話：拖欠農民工薪水是昧良心行為

2019-12-23 18:42

曾籲中共淡出歷史舞台 北大教授再度發聲

2019-12-23 21:45

大陸將3月12日的植樹節寫入法律 推動植樹造林

2019-12-23 18:48

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

2019-12-23 15:09

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

香港經濟分析師料下階段中美貿易談判將更困難

2019-12-23 11:14

中日韓重申積極推動明年如期簽署RCEP

2019-12-23 11:13

安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

2019-12-23 10:18

共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15

尖沙咀強盜案司法互助「撞壁」 法務部：港府令人遺憾

2019-12-23 10:00

被禁18年後 大陸重新進口日本牛肉

2019-12-23 09:43

粵台港澳居民 養老保險有新規

2019-12-23 00:12

2030年 共軍將有4航艦戰鬥群

2019-12-23 00:08

台港「司法互助」 港府指台灣政府詆毀

2019-12-23 00:08

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人

2019-12-23 00:08

台版陳同佳案 香港政府：台灣政府詆毀香港

2019-12-22 21:31

不懷好意？耿爽舌戰外媒 網友叫絕

2019-12-22 16:52

與瑞典關係持續冷 中國訪問團喊停

2019-12-22 16:52

台嫌在港強盜案 陸委會籲港府積極提供事證

2019-12-22 16:52

中國發現首顆系外行星 取名「望舒」

2019-12-22 15:02

大埔槍手所用AR15 能從天台射殺路人

2019-12-22 14:55

台版陳同佳／台嫌搶表案 台提司法互助 港回拒

2019-12-22 14:54

回應路透報導 港特首辦：港府主動修逃犯條例

2019-12-22 14:50

林鄭月娥稱個資被公開 憂「起底」影響社會

2019-12-22 14:38

批反滲透法 人民日報：挑動兩岸對抗 製造寒蟬效應

2019-12-22 12:11

港男赴澳門被送中 電視認罪稱中國警方態度不錯

2019-12-22 11:58

港財政司長示警 新年過後可能出現結業潮

2019-12-22 11:50

人民日報：港澳行政、立法、司法機關應維護北京管治權

2019-12-22 10:28

昆山市委書記杜小剛 將成大陸最年輕地級市市長

2019-12-22 09:59

港政務司長：香港處於風雲幻變 堅持止暴制亂

2019-12-22 09:56

習安會將登場 共同社：安倍會提香港議題

2019-12-22 09:36

台灣向香港提司法互助 港保安局：無法可依

2019-12-22 09:21

川習熱線！川：安排簽協議 習：關切涉台言行

2019-12-22 00:58

陸前官員：不管台灣誰勝選 大陸都主導兩岸走向

2019-12-22 00:25

江蘇台商動員 喊返鄉投票

2019-12-21 19:42

陸官員：承認「一國兩制」等於中華民國滅亡是誤會

2019-12-21 19:42
看更多

熱門文章

商場店員疑因給負評 遭外送員持刀刺死

2019-12-23 11:22

沒年終爆離職潮最後神轉折 網：老闆套路不是一般深

2019-12-23 12:43

地下停車場動線詭異 開回自己停車格竟要轉15個彎

2019-12-23 10:46

共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15

北京瞭望／「日接5通借錢電話」究竟誰向馬雲借錢？

2019-12-22 23:44

5歲男童想當拳王！狂做伏地挺身2個月練出腹肌

2019-12-23 12:36

大陸1/1起MCOs記憶體等逾850商品進口低於最惠國稅率

2019-12-23 09:25

文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

2019-12-23 15:09

官媒力捧大陸第一網紅李子柒 顛覆文化輸出惹熱議

2019-12-23 10:15

2030年 共軍將有4航艦戰鬥群

2019-12-23 00:08

16.34公里 世界最長公鐵跨海橋鋪軌

2019-12-23 00:12

小小麵包車塞24頭豬…為錢炒作 連獸醫也淪陷

2019-12-23 11:00

西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

2019-12-23 17:07

李克強在成都喊話：拖欠農民工薪水是昧良心行為

2019-12-23 18:42

春秋航空第100架飛機 23日正式入列

2019-12-23 18:45

馬雲稱一天接到5個借錢電話 2019大多數企業都不容易

2019-12-23 11:12

港示威常見星條旗 專欄作家這麼說…

2019-12-23 13:28

陸挺民企 打開籌資大門

2019-12-23 00:01

台版陳同佳案港府拒司法互助 中檢：偵查步驟不受影響

2019-12-23 11:57

港集會5星旗擲地 警亮槍逮人

2019-12-23 00:08

她懷孕4個月子宮裡沒胎兒 檢查後才知住在腹腔內

2019-12-23 19:39

大陸品牌手機第三季獲利率僅個位數

2019-12-23 16:35

大陸．資金．對策／台籍人員大陸開立個人帳戶實務

2019-12-22 23:07

台港「司法互助」 港府指台灣政府詆毀

2019-12-23 00:08

大興安嶺呼中區-44.7℃ 最冷小鎮冬至

2019-12-23 00:11

兩岸微流行／掃碼洩個資 88％陸人很在意

2019-12-23 00:08

習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

2019-12-23 19:40

「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

2019-12-23 10:18

被禁18年後 大陸重新進口日本牛肉

2019-12-23 09:43

粵台港澳居民 養老保險有新規

2019-12-23 00:12

首顆太陽系外行星、母恒星以中國神話命名望舒、羲和

2019-12-23 14:37

安倍正訪華 中共渤海黃海進行實彈射擊

2019-12-23 11:10

300兆乏調相機 成功投運

2019-12-23 00:08

上海推全新班輪航線 遊玩更盡興

2019-12-23 00:05

孫小果被判死刑 雲南高院稱其罪大惡極

2019-12-23 14:06

劉結一今會各地台協會長 盼台商支持一中原則、反台獨

2019-12-23 20:34

中日韓重申積極推動明年如期簽署RCEP

2019-12-23 11:13

英媒：Be water理念影響香港至全球示威

2019-12-23 20:02

陸民企慘 馬雲日接5通借錢電話

2019-12-23 00:08

催淚彈失民心 林鄭民調支持度跌至任內最低

2019-12-23 17:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top