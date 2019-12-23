劉結一今會各地台協會長 盼台商支持一中原則、反台獨

大陸國台辦主任劉結一。 聯合報系資料照／記者林宸誼攝影 分享 facebook

2019年全國台協會長座談會今日(23日)在北京舉行。大陸國台辦主任劉結一出席與台商舉辦閉門座談，並發表講話。劉結一表示，希望各地台協與廣大台商，堅定不移堅持一個中國原則，旗幟鮮明反對台獨，為推動兩岸關係和平發展，推進中國和平統一進程貢獻力量。

大陸國台辦、國家發改委等部委有關負責人在會上對26條措施進行解讀，介紹優化營商環境、減稅降費、「放管服」改革等政策舉措。大陸近150個台協會長、全國台企聯主要負責人與各地台辦負責人共約300人參加。

劉結一表示，兩岸關係好，台人才會好，台灣才會有前途。他充分肯定一年來各地台資企業協會為促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸融合發展、推動兩岸關係朝著正確方向發展所作出的貢獻。

他說，2019年深入貫徹落實中共中央總書記習近平在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話和中共十九屆四中全會精神，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，落實落細31條措施、26條措施等惠台利民措施，著利為台商台企辦實事、服好務，廣大台企切實獲利受益。