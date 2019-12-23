習安會見／習稱雙方要恪守四個政治文件 不得含糊

中共中央總書記習近平今日(23日)下午與赴陸的日本首相安倍晉三會面，習近平表示，雙方要恪守中日四個政治文件中確立的各項原則，妥善處理重大敏感問題，鞏固雙方關係的政治基礎，並稱這是雙方發展新時代中日關係必須始終堅持的根本，任何時候不能含糊與動搖。

習近平表示，今年六月與安倍晉三在大阪會晤，雙方一致同意推動構建契合新時代要求的中日關係，共同開闢兩國關係新未來。當前中日關係面臨重要發展機遇，陸方願與日方保持密切溝通，加強政治引領，推動中日關係再上新台階，更好造福兩國人民。

習近平強調，當今世界正經歷百年未有之大變局。形勢越是複雜，越需要保持從容不迫的戰略定力，越需要具備登高望遠的全域視野。運籌新時代的中日關係，首先需要明確戰略共識。應堅持以全球大視野思考和謀劃兩國關係，堅持在相互尊重、求同存異基礎上加強溝通協調，積極推動構建攜手合作、互利雙贏的新格局。

習近平說，雙方應該踐行中日「互為合作夥伴、互不構成威脅」的政治共識，本著「化競爭為協調」的精神，推動兩國關係始終沿著正確軌道持續向前發展。

習近平指出，雙方要拓展務實合作，推進高品質共建「一帶一路」和中日第三方市場合作，在人工智慧、大資料、物聯網等領域加強互利合作，積極培育雙向開放、公平透明、非歧視性的創新環境，努力實現更高水準的互利共贏。

習近平也說，要加強文化、旅遊、教育等人文領域交流，促進青少年雙向交流，擴大地方友城合作，相互支持對方辦好東京奧運會和北京冬奧會，夯實雙方人民友好的民心基礎。要增進安全互信，更加積極地構建建設性安全關係。要展現國際擔當，維護多邊主義和自由貿易，推動構建開放型世界經濟。

安倍晉三表示，日方高度重視並期待習近平主席明年春天對日本進行國是訪問，日方願與陸方密切溝通，確保訪問圓滿成功，構建契合新時代要求的日中關係。

安倍晉三稱，今年雙方間保持頻繁高層交往，增進了相互理解。日中關係發展勢頭良好，兩國關係的發展對於地區及世界的和平、穩定和繁榮具有重要意義。