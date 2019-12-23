催淚彈失民心 林鄭民調支持度跌至任內最低

香港政府施政滿意度最新調查出爐，特首林鄭月娥和港府小內閣13位局長的民意支持度全數下跌，尤其林鄭支持度更創下上任以來最低。

香港研究協會發布最新民調，反送中抗爭持續大半年，在近一個月內，林鄭的民意支持度已經跌到上任兩年半以來最低。調查結果顯示，以滿分為5分評比下，林鄭月娥只有1.9分支持度，較上次調查（9月30日至10月10日進行）的得分再下跌0.05分。

林鄭「左臂右膀」的政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊的民調支持度，也同樣創下任內以來最低。張建宗得1.99分，下跌0.11分；陳茂波得1.86分，下跌0.07分；鄭若驊得1.54分，下跌0.07分。

引發關注的是食衛局長陳肇始，雖然仍是民調排名榜首，但支持度是13位局長中跌幅最大，原因是港警催淚彈攻勢，造成民眾餘悸猶存，引發健康憂慮，連帶影響食衛局施政表現。

而排名施政滿意度最低的是得分1.72的保安局長李家超，因未打及抗爭活動成為榜末。