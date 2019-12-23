西藏宣布所有縣區脱貧 成為首個宣布完全脫貧省區

西藏有布達拉宮，漳州有柚達拉宮。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 中央農村工作會議就扶貧問題作出新指示後，西藏宣布所有縣區全部脱貧摘帽。西藏是目前中國唯一個省級地區宣布完成所有縣區脱貧任務，有特殊的政治意涵。

西藏脱貧攻堅指揮部12月23日發布公告稱，12月9日，西藏政府批准日喀則6個縣、昌都5個縣、那曲5個縣區、阿里地區3個縣，共19個退出貧困縣區。西藏官方指，自扶貧工程開始以來，西藏2016年5個貧困縣區率先脱貧；次年25個縣區脱貧；2019年最後19個縣區摘帽。

據新華社，陝西省政府在今年5月宣布「革命聖地」延安所有貧困縣「摘帽」。

2015年，中共決定啟動「脱貧攻堅」行動。按照中央下發的文件，提出到2020年，實現農村貧困人口脱貧，貧困縣全部摘帽，解決區域性整體貧困等。為保障按期完成上述頭號工程，例行的中央農村工作會議在12月20日登場，會議傳達中共總書記習近平的「不獲全勝決不收兵」的指示。

另外會議還要求「堅決如期」完成脱貧，補上三農缺點。其中要在明年完成剩餘脱貧任務，防止返貧。前提則是堅持現行脱貧標準。

中國扶貧辦數據顯示，按現行貧困標準，即每人每年2,300元人民幣，中國貧困人口已做到85%脱貧，6年間脱貧8,000多萬人。最新數據顯示，2019年中國減貧人口將1,000萬。但仍有600萬人口需要實現脱貧。

有聲音指，伴隨西藏的舉動，相信會有更多省份宣布完成脱貧。但中共中央總書記習近平曾也強調不要搞「大躍進」、「浮誇風」，「不要搞急功近利、虛假政績的東西」。

稍早有官媒報導，在中共精準扶貧決勝階段，習近平重提這一段歷史，當然不是意在「潑冷水」，目的是避免出現虛假浮誇的運動式扶貧，以及造成虛假數字式的「政績工程」。