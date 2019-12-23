文在寅抵京見習 指香港新疆都是中國内政

第八次中日韓領導人會議明（24）日在四川成都舉行，韓國總統文在寅今（23）日提前抵達北京，會見大陸國家主席習近平，並共進午餐，大陸央視報導，文在寅發言表示支援香港新疆都是中國內政，並強調「理解中方在重大問題上的立場，願同中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。」

中日韓領導人會議雖然三方希望突破中日韓自貿區談判，但三方會面癥結主要在於日韓。

觀察者網報導，在上一次峰會結束後，日韓爆發新仇舊恨，關係急劇惡化。日韓兩國領導人已經有1年零3個月沒有舉行正式會談。即使今年6月大阪G20峰會期間，日韓雙方也並未舉行正式會談。

但特別的是，中日韓領導人會議中方做東，日韓領導人將破冰在成都舉行正式會談。南華早報報導，中國將透過調停日韓糾紛，提升在東亞地區的影響力；並藉以影響美國與其亞洲同盟的關係。

在中日韓領導人會議四川成都登場前夕，韓國總統文在寅和日本首相安倍晉三今天分別飛抵北京。

央視報導，韓國總統文在寅今日上午10點30分乘坐專機抵達北京。文在寅抵京在人民大會堂與習近平舉行會談並共進午餐。

這是中韓領導人繼今年6月大阪G20峰會後時隔6個月再次會晤。會後，文在寅飛赴成都，與李克強總理舉行會談並共進晚餐。

而日本首相安倍晉三則稍晚抵達北京，下午與習近平舉行會談，晚間飛抵成都。

央視報導，習近平在北京人民大會堂會見韓國總統文在寅，文在寅表示，韓方認為，無論香港事務還是涉及新疆的問題，都是中國的內政。

文在寅指出，韓方理解中方在重大問題上的立場，支持自由貿易，願同中方繼續加強在地區國際事務中的溝通協作。

上海國際問題研究院專家蔡亮分析，中國並不打算在日韓糾紛中選邊站，而中國樂意提供一個平台，三國峰會就是一個很好的契機。

觀察者網報導，24日上午將舉行第8次中日韓領導人會議將分兩個單元進行，第一單元將回顧20年來中日韓三國合作成果並探討未來發展方向。第二單元上，三國領導人將就朝鮮半島局勢等東北亞地區和國際事務交換意見，並討論三國合作方案。

會後三國領導人將發表聯合新聞稿並共進午餐，還將出席中日韓合作機制啟動20周年紀念活動。

文在寅24日活動結束後將啟程回國，而安倍還要多留一天。25日將與李克強總理舉行會談，還將參觀都江堰。