「反滲透法」搶在年底前立法 李政宏指台胞很擔心

針對蔡英文總統要求民進黨團要在年底前通過「反滲透法」，台企聯會長李政宏指出，「我們全面都擔心」，由於該法的自由裁量權在政府機關，且最糟糕的是「反滲透法」直接跳過檢調程序，政府認為有懷疑的地方，就會進行調查。

大陸國台辦22日至24日在北京舉行「2019年全國台協會長座談會」，國台辦主任劉結一與大陸各地台協會長、台企聯會長、各地台商舉行閉門會談。李政宏今早在座談會前接受媒體採訪，並做出如上表示。

李政宏指出，現今兩岸經濟、文化與觀光等等地交流十分密切，甚至兩岸婚姻、企業合作，裡頭有許多不知道如何解讀的事情。而「反滲透法」要求台胞證明自己無罪，法律去解決政治的問題是糟糕的事情。

李政宏擔心該法通過後，政府會任意給在陸台胞「扣帽子」，像是台胞參加大陸政府的會議、台資企業受大陸政府支持、台生申請獎學金等等，回台是不是要依依跟政府解釋這些事情。

北京市台協會長章啟正則表示，「反滲透法」是犀利的法令，盼政府單位針對該法要謹慎研究，而非是對台商經商、訪問造成難處。