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共軍亞丁灣救商船細節曝光 對峙10多秒逼降海盜

2019-12-23 10:15聯合報 記者賴錦宏／即時報導

2017年4月8日18時，英國海上貿易組織發佈消息稱，圖瓦盧籍OS35商船，位於索科特拉島西北海域被海盜佔領。正在亞丁灣執行任務的中共海軍第二十五批護航編隊即刻向事發海域緊急航渡。很快，中國海軍對圖瓦盧籍OS35商船展開武力營救行動，這也是中共海軍參與護航9年來首次與海盜面對面的較量。

時任中共海軍玉林艦實習艦長的萬永峰突然接到消息：一艘商船在離索科特拉島西北133海里處遭劫持，數名海盜正在放火，船員躲進安全艙。他立即向預備指揮所指揮員趙朗報告情況，並在編隊指揮所批准後，啟動4台主機全速奔向事發海域。

在他的腦海中，第一時間蹦出的詞是「武力營救」！「但隨後就想到這4個字背後的難度與危險：世界海軍護航史上的成功營救行動不過寥寥幾起，某國海軍雖然最終制伏了海盜，卻以人質的生命為代價。」

據中國軍網，萬永峰還披露了相關細節。（2017年）4月9日早上不到6點，亞丁灣天已大亮，我站在駕駛室，看到巴基斯坦、意大利、印度、美國4國海軍的5艘軍艦陸續抵達附近。我們武力營救的一舉一動都將被世界海軍同行看在眼裏。

他還提到了危險的一刻：「不好，有情況！」突然，我看到2名突擊隊員在左舷救生艇前有明顯的後撤動作，緊接着對講機傳來嚴厲的警告聲「Hands Up！No Harm！」

幾乎在同一時刻，突擊隊員龔凱峰舉槍先敵瞄準，母艦副炮迅速調整角度準備攻擊，直升機飛至前方尋找更好的火力支援點。

十幾秒的對峙後，3名海盜看着四周的高壓態勢，乖乖把手舉起，慢慢走了出來，3把上膛的AK-47步槍靜靜地躺在一旁

一名年長的船員看到海盜後異常激動，指着其中一個海盜控訴：自己曾被他劫持，被囚禁和虐待了兩年，親眼見他殺過人。

被困20多個小時的外籍船員獲救後，興奮地與中共海軍護航官兵合影。（中國軍網）
被困20多個小時的外籍船員獲救後，興奮地與中共海軍護航官兵合影。（中國軍網）
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