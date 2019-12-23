被禁18年後 大陸重新進口日本牛肉

大陸海關總署網站公告自即日起解除日本瘋牛病禁令以及日本口蹄疫禁令。這意味時隔18年後，日本牛肉重回中國人餐桌。

出席第八次中日韓領導人會議的日本首相安倍晉三，今日將與大陸國家主席習近平在北京會見，明日在四川成都參加中日韓領導人會議，與大陸國務院總理李克強會談。

時機湊巧的是，大陸海關總署今日公告已解除日本瘋牛病、口蹄疫禁令。

由於日本在2001年爆發瘋牛病（牛腦海綿狀病）疫情，中國同年開始禁止進口日本產牛肉。之後日方多次要求重啟。但2010年，日本境內又爆發口蹄疫，中國隨即禁止進口日本偶蹄動物（豬、牛、羊等）及其製品。

今年11月22日，應日本外相茂木敏充邀請，國務委員兼外交部長王毅出席日本名古屋舉行的二十國集團外長會議，並同日本外相茂木敏充共同舉行中日高級別人文交流磋商機制首次會議。

日本外務省隨後表示，中日已經簽訂關於動物衛生及動物檢疫的合作協定。共同社、NHK等日本媒體表示這是中國解禁日本牛肉的重要一步，期待儘早正式解禁。

海關總署、農業農村部今日公告2019年第200號檔寫道，根據風險評估結果，自本公告發佈之日起，解除日本口蹄疫禁令，允許符合要求的日本偶蹄動物及其產品輸華。原質檢總局、原農業部2010年第45號聯合公告同時廢止。