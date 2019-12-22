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回應路透報導 港特首辦：港府主動修逃犯條例

2019-12-22 14:50聯合報 記者羅印冲／即時報導

香港逃犯條例修訂引來連月風波，路透前日報導引述兩名大陸官員指，修例真正的推動力來自中紀委；報導又稱，北京曾拒絕林鄭月娥於風波早期，提出撤回修例的建議。

據星島日報報導，香港特首辦回覆查詢時表示，對揣測沒有評論，並指特首已公開表明，有關修例工作是由特區政府主動、自發去做，整個過程都是由特區政府主導；而北京在整個過程中的立場，一直是對特區政府和特首表示理解、信任、尊重和支持。

路透此前報導稱，北京早於二十年前開始推動制定大陸與香港之間的逃犯移交法例，而修例的壓力於二○一七年、即台灣殺人案和特區政府提出修例前出現，壓力來源是「作為國家主席習近平大型反貪運動先鋒」的中紀委。

報導引述兩名大陸知情官員稱，身處香港的富豪肖建華是中紀委其中一名調查目標。肖在一七年初於四季酒店被「帶走」，外界普遍推測屬中國特工所為。中紀委對欠缺合法手段對肖動手感到沮喪，同年開始向負責香港事務的大陸官員表明須訂立引渡安排，「中紀委希望有一種比在香港綁架大陸逃犯，較少政治破壞力的方法。」有大陸高級官員相信，修例可避免當局在香港作出有爭議的法外行為。

報導又指，一名主管香港事務的大陸高級官員在北京曾向特區政府施壓，要求通過修例，且起初拒絕林鄭月娥提出撤例以平息示威的建議，直至數月後始讓步。

香港特首林鄭月娥。（新華社）
香港特首林鄭月娥。（新華社）
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香港特首中紀委北京

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