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中國發現首顆系外行星 取名「望舒」

2019-12-22 15:02世界日報 中國新聞組／北京22日電

由中國天文學家發現的首顆太陽系外行星近日獲得一個美麗的名字——「望舒」。它原本的編號名稱由數字+字母構成，為HD173416b，如今它的新名字在中國神話中意為「為月亮駕車的女神」，將與原來的編號並行使用。

新京報報導，「太陽系外行星世界命名」（NameExoWorlds，簡稱NEW）活動中國命名結果媒體說明會21日在北京天文館舉行。

這顆行星的母恆星HD173416也有了一個新名字——「羲和」，在中國神話中是「太陽女神」的意思。

發現並研究太陽系外行星是現代天文學研究最前沿、最熱門的領域。近20年來，天文學家已發現了圍繞其他恆星旋轉的4000多顆太陽系外行星系統（exoplanet）。而各種類型的天體都需要有國際統一的名稱或編號以便於人們的辨認和研究。當新的系外行星被發現時，天文學家給予其一個數字+字母構成的編號名稱，一般是在其母恆星編號後加b、c、d、e等來表示。

一直以來，天文學界和公眾都希望能夠給系外行星及其母恆星更加「親民」的專有名字。

基於此，權威的天體命名機構——國際天文學聯合會（IAU）今年組織了「太陽系外行星世界命名」（NameExoWorlds）全球活動項目，以期為世界每個國家或地區提供命名一個太陽系外行星系統的機會。

分配給中國命名的太陽系外行星系統是母恆星HD173416和圍繞其旋轉的類木系外行星 HD173416b。這個系統位於天琴座（Lyra），距我們約440光年遠，母恆星HD173416的亮度為6等，質量約為太陽的兩倍，但與太陽不同的是它是一顆脫離了主序階段的紅巨星。

圍繞這顆巨星旋轉的太陽系外行星HD173416b是中國科學院國家天文台研究員劉玉娟、趙剛等發現的。

國家天文台助理研究員趙斐說，這顆行星是利用國家天文台興隆站2.16米望遠鏡、日本岡山天文台1.8米望遠鏡和南韓的望遠鏡，採用視向速度方法發現的。

至於「羲和、望舒」的名字是誰起的？報導稱，活動共徵集到來自中國各地大中小學、天文愛好者團體、專業天文學家等共67份有效命名提案。最終，經IAU核准，由廣州第六中學天文社提出的「羲和（Xihe）、望舒（Wangshu）」被確認為此行星系統恆星與行星的正式名稱。

新京報報導，「太陽系外行星世界命名」（NameExoWorlds，簡稱NEW）活...
新京報報導，「太陽系外行星世界命名」（NameExoWorlds，簡稱NEW）活動中國命名結果媒體說明會21日在北京天文館舉行。 取自國家天文台官網
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太陽系星系北京

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