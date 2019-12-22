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大埔槍手所用AR15 能從天台射殺路人

2019-12-22 14:55世界日報 香港新聞組／香港22日電

大埔翠屏花園前晚開槍案警方拘捕的18歲男子蘇緯軒，據悉為激進勇武派「屠龍小隊」成員，而警方情報來自Telegram短訊及跟蹤所得情報。警方檢獲一支AR-15長距離步槍、一支P80型號手槍及200多發子彈的大埔單位，與本月初民陣遊行前夕槍械案三名被告被捕的灣仔單位一樣同屬Airbnb。警方相信兩案加上華仁炸彈案均有關連。據悉，檢獲的AR-15步槍射程達800米，在天台也能逐個路人射殺，令警方大為緊張。

同行女逃脫 曾任議員助理

明報報導，警方前晚按情報在大埔跟蹤開槍男子及一名女子，同行女子乘亂逃脫。據悉她姓鍾，曾任立法會前議員助理。

有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華稱，相信檢獲的P80手槍，與12月8日警方於民陣遊行前夕在北角及灣仔等地方的突擊行動中搜獲的槍械及彈藥為同一類型，相信兩案有關。被捕18歲男子去年12月底曾被警方以非法藏有槍械罪拘捕，今年2月底保釋，他於本月8日違反保釋條件，沒到警署報到，警方相信他計畫於集會中使用涉案槍械，製造混亂，傷害警務人員。

AR-15步槍 賭城槍案同款

據報導，警方隨後再於Facebook拍片指，連同20日晚本月已發生三宗涉及真槍實彈及炸彈案件，情報及調查相信三宗案件有關連，調查顯示有人計畫於集會遊行其間使用武器，包括以手槍製造混亂、用長槍於高位射擊，及於人多擠逼的地方引爆炸彈襲擊警員。警方又指，案中檢獲的槍械及彈藥非屬於警方，不存在插贓嫁禍成分。

報導引述警察公共關係科警司劉肇邦稱，AR-15射程達800米，對公眾的威脅比其他槍械大；2017年有槍手在美國拉斯維加斯一間酒店32樓的房間以AR-15掃射地面人群，造成至少59人死、500多人傷。

熟悉槍械的專家稱，警方檢獲的AR-15為其改良版M4，相信由台灣水路來港，較警隊使用的AR-15更靈活，短距離或室內射擊時更方便；P80槍身為塑膠，金屬探測器難以探測。

大埔炸彈香港

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