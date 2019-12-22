台版陳同佳／台嫌搶表案 台提司法互助 港回拒

10月初一名台灣男子以氣槍扮真槍，在尖沙咀彌敦道50號打劫一間表行，男賊劫走兩只手表，價值過百萬。疑犯其後返回台灣，11月6日被台灣當局逮捕。據台媒報導，台中地檢署希望取得案發現場閉路電視片段、受害者書面證供等證據，日前透過法務部向港方提起司法互助請求。保安局回覆表示，案件正根據香港法律進行處理，而香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜，如疑犯願意從台灣來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。

香港01報導，事發於10月6日早上，一名男子喬裝成日本顧客進店假裝買表，及後亮槍搶走兩只手表，價值逾百萬元。男子在現場遺下一把手槍，槍尾部有「叉氣口」，相信為氣槍而非真槍。疑犯其後返回台灣。

中央社報導，台中地檢署在香港警務部門傳真提供疑犯資料後，上月11日拘捕疑犯，查獲270萬餘新台幣（約70萬港元、8.9萬美元）現金及4只勞力士手表。台中地檢署調查後，發現疑犯曾多次出入東南亞、大陸等地，涉嫌在各地犯下最少4宗劫案。

據報導，台灣法務部已透過陸委會，為台中地檢署向香港提出司法互助請求，希望取得案發現場閉路電視畫面及事主供詞等證據。

保安局回覆表示，香港沒有法律可以與台灣當局進行司法互助和移交逃犯事宜。局方表示，香港警方已將此案列為搶劫案，油尖警區重案組第一隊正跟進，暫未有人被捕；至於警方是否曾向台中地檢署提供疑犯資料，則未有回應。

明報報導，陳同佳台灣殺人案引發港府年初提出修訂《逃犯條例》及《刑事事宜相互法律協助條例》，並引起社會風波，最終保安局長李家超10月23日宣布撤回修例。陳同佳表示欲到台灣自首，台灣陸委會多次要求港府循司法互助處理。