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人民日報：港澳行政、立法、司法機關應維護北京管治權

2019-12-22 10:28聯合報 記者羅印冲／即時報導

中共中央機關報人民日報發表評論文章，認為特區政府管治團隊和公職人員，應該自覺維護中共中央權威、承擔治理責任，香港、澳門的行政、立法、司法機關，應該堅持將維護中共中央對特區全面管治權，和保障特區高度自治權有機結合起來，二者不可分裂、不容對立。

文章認為，「一國兩制」是一項新事物，需要在實踐中受檢驗，並不斷加以完善，在發展的路途中，難免出現不同的問題，但都不能成為挑戰「一國兩制」底線的理由。

評論稱，任何「完全自治」的企圖、「前途自決」的言論，注定不會得逞。文章認為，香港、澳門是中國不可分割的一部分，確保「一國兩制」實踐不變形、不走樣，才能保持特區長期繁榮穩定。

人民日報評論稱，港澳行政、立法、司法機關應維護北京管治權。取自新華社
人民日報評論稱，港澳行政、立法、司法機關應維護北京管治權。取自新華社
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一國兩制中共香港

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