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越配苦撐全台獨有文化資產 卻因這舉動被罰15萬

台灣向香港提司法互助 港保安局：無法可依

2019-12-22 09:21聯合報 記者羅印冲／即時報導

一名台灣籍嫌犯今年10月打劫尖沙咀一間鐘錶行後，逃回台灣，被台中地檢署聲請羈押獲准。地檢署日前透過法務部，經陸委會向香港提出司法互助請求，希望取得嫌犯在案發現場的閉路電視畫面，以及事主供詞等證據。

據香港電台報導，香港保安局回應查詢時說，香港無法律可以與台灣當局進行司法互助及移交逃犯事宜，香港警方已經將案件列作搶劫，正根據香港法律處理，如果嫌犯願意來香港自首，港方隨時接受，不會有任何限制。

據報導，該案案發在10月6日，嫌犯持氣槍打劫麼地道一間鐘錶行，劫去兩隻總值99萬元（港幣），約新台幣400萬元的名貴手錶後，逃回台灣，日前落網。

香港保安局稱，如果疑犯願意來香港自首，港方隨時接受。（取自香港電台）
香港保安局稱，如果疑犯願意來香港自首，港方隨時接受。（取自香港電台）
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香港搶劫法務部

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