陸官員：承認「一國兩制」等於中華民國滅亡是誤會

前國台辦副主任王在希今日表示，「一國兩制」本身沒有任何問題，充份照顧體貼台灣人民，現在的矛盾焦點是要不要統一。台灣方面在操弄「一國」是中華人民共和國，承認「一國兩制」台灣等於滅亡了，中華民國等於滅亡了，於是大家對「一國兩制」表示拒絕態度，但這是一個誤會。

王在希今日在環球時報參加年會，並在會後接受媒體採訪。王在希說，「一國兩制」是統一後的制度性安排，第一步還是要維護兩岸關係和平發展的大局，平心氣和的協商，只要認同「一中」的前提下，甚麼問題都可以談的。包含統一是甚麼方式與條件，大陸都會傾聽。

王在希說，他不在乎台灣是由哪一個政黨執政，他關注的是執政的政黨奉行甚麼兩岸政策。若蔡英文總統連任，他仍對兩岸關係發展的前景較悲觀，因為蔡英文不可能承認九二共識，兩岸發展的基礎已經不復存在了，兩岸關係會是冷對抗局面，越搞越糟、越搞越僵。

前中國社科院台研所所長周志懷今日表示，台灣無論是誰當選，都要考慮以下四點，即兩岸關係要不要和平、要不要和平紅利，要不要與大陸打交道、如果和大陸打交道如何打交道。