前解放軍將領：台灣明年哪個黨勝選 都不敢宣布台獨

據《環球網》報導，前中共解放軍將領羅援21日在環球時報2020年年會上表示，台灣這次大選有很多不確定因素，但有一點是確定的：不管台灣哪個政黨當選，絕對不敢公開宣布「台獨」。

現任中國戰略文化促進會常務副會長兼秘書長的羅援，為前解放軍少將，曾任軍事科學院世界軍事研究部副部長等職。

針對台灣明總統大選，羅援在年會上表示，「我們關注台灣的政黨輪替，但是周恩來總理有句名言『台灣問題，求其在我』。我們不要被台灣選舉打亂自己的節奏，關鍵是把我們自己的事情辦好。」

羅援說，這次台灣選舉有很多不確定因素，但有一個確定因素，不管台灣哪個政黨當選，絕對不敢公開宣布「台獨」。敢宣布「台獨」，就意味著它的死亡。

對蔡英文總統曾表示，統一不是台灣的唯一選項，羅援則回應稱，「統一必須是台灣的唯一選項，而和平統一才未必是統一的唯一選項」。

羅援指出，台灣問題比較嚴峻，對台灣民意「支持獨立還是贊成統一」的調查，取決於很多因素。第一，大陸敢不敢打；第二，美國敢不敢援。