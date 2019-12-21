習近平警告美國 勿干涉中國內政以防重要議程受干擾

在中美可望於明年1月初正式簽署第一階段經貿協議前，大陸國家主席習近平告訴美國總統川普，北京對近一段時間以來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的「消極言行」嚴重關切。希望美方高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。

美國財政部長米努勤19日表示，中美第一階段貿易協議正處於技術處理與法律審核階段，將於1月初正式簽署。新華社21日凌晨發布新聞稿稱，習近平20日晚應約同川普通電話。

據新華社報導，川普表示，美中達成第一階段經貿協議，對於美國、中國和整個世界都是一件好事，美中兩國市場和世界對此都作出了十分積極反應。美方願同中方保持密切溝通，爭取儘快簽署並予以落實。

習近平指出，中美兩國在平等和相互尊重基礎上達成了第一階段經貿協議。在當前國際環境極為複雜的背景下，中美達成這樣的協議有利於中國，有利於美國，有利於整個世界和平和繁榮。

習近平表示，開展中美經貿合作為中美關係穩定發展、為世界經濟發展作出了重要貢獻。現代經濟和現代技術把世界連成了一體，中美利益更加交融，雙方在合作中會出現一些分歧。只要雙方始終把握中美經貿合作互利共贏的主流，始終尊重對方國家尊嚴、主權、核心利益，就能夠克服前進中出現的困難，在新的歷史條件下推動中美經貿關係向前發展，造福兩國和兩國人民。

但習近平也強調，「我們對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切。這些做法干涉了中國內政、損害了中方利益，不利於雙方互信合作。希望美方認真落實我們多次會晤和通話達成的重要共識，高度關注和重視中方關切，防止兩國關係和重要議程受到干擾。」

針對中美第一階段經貿協議可能涉及大陸金融市場進一步對外開放，中國銀行保險監督管理委員會20日表示，協議覆蓋經濟金融多個領域，整體上符合中國深化改革開放的大方向，以及自身推動經濟高質量發展的內在需要。這份協議有利於雙方本著互利共贏原則加強金融合作，也有利於推動中國金融業提升競爭力。

配合雙邊談判取得的新進展，大陸國務院關稅稅則委員會19日已公布第一批對美加徵關稅商品第二次排除清單，自2019年12月26日至2020年12月25日，不再加徵大陸為反制美國301措施所加徵的關稅。此次排除清單中包含白油和食品級微晶石蠟等六種商品。