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我促對岸增返鄉投票班機

2019-12-21 02:22經濟日報 記者楊文琪／台北報導

因應台商、台生明年大選返台投票需求，我方向陸方提出1月9日、10日選舉投票前增開三班（上海浦東兩班、深圳一班）專案加班機，包括之前的春節期間加班機需求，都已傳真給陸方，希望陸方盡快確認。

也就是說，明年兩岸春節加班機方案，迄今還是沒喬攏，且專案加班機也還在等陸方有正面回應才能提出飛航申請。

明年春節大年初一是1月25日，依據往例，春節加班機疏運期間都是在大年初一的前兩周與後兩周，疏運期間應從明年1月11日至2月8日止。但有台商向陸方提出有返台投票的需求，因此，陸方提出明年春節疏運期間，較往例的時間再於前後各延長一周，但我方堅持陸客來台大幅減少，機位相當空，沒有加班需求，致使雙方迄今都沒有交集。

交通部民航局昨表示，兩岸春節加班機的航班數量龐大，且涉及航空公司運能調度安排，考量後續作業時程，民航局積極努力與陸方就相關事宜進行溝通，希望春節加班機可依慣例儘速執行。呼籲陸方儘快確認春節加班機具體安排，以利航空公司運能調度及民眾安排規劃行程。為避免因操作不符市場常態的優惠票價，引發爭議或觸犯相關法令的風險，民航局已訂定專案加班機處理作業原則，並已告知陸方，必須與春節加班機區隔安排。

加班春節民航局

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