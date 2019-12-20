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大陸將修台胞投資法 取消台企設立審批和備案管理制度

2019-12-20 16:49聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸全國人大常委會法工委發言人岳仲明。圖／中新社
大陸全國人大常委會法工委發言人岳仲明。圖／中新社
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據中新社報導，大陸全國人大常委會法工委發言人岳仲明20日表示，全國人大常委會即將審議的「台灣同胞投資保護法」修正案草案，將按外商投資法的原則和精神，取消台灣同胞投資企業設立審批和備案管理制度，確保台灣同胞投資同步享受到制度紅利，更好地保護和鼓勵台灣同胞投資。　　

報導稱，中共13屆全國人大常委會第15次會議將於23日起在北京舉行，岳仲明20日舉行記者會說明此次會議將初次審議的五部法律草案情況。其中，「台灣同胞投資保護法」修正案草案是由大陸國務院提請審議。　

另外四部法律草案為：「長江保護法」、「出口管制法」、「城市維護建設稅法」、「契稅法」。

岳仲明還表示，民法典草案將提請明年3月13屆全國人大三次會議審議，這將是中共建政後第一部法典化的法律。岳仲明說，「編纂一部真正屬於中國人民的民法典，是新中國幾代人的夙願。」

大陸曾於1954年、1962年、1979年和2001年四次啟動民法制定工作，最後都因各種原因未能取得實際成果，最後採「化整為零」的方式，先制定民事單行法。　　

岳仲明說，經過多年努力，中國已先後制定了婚姻法、繼承法、民法通則、收養法、擔保法、合同法、物權法、侵權責任法等民事立法，逐步形成比較完整的民事法律規範體系，民事司法實踐積累了豐富經驗，民法理論研究也達到較高水平，為編纂民法典奠定了較好的制度基礎、實踐基礎和理論基礎。

2018年8月，十三屆全國人大常委會第五次會議對民法典各分編草案進行初次審議。2018年12月以來，對民法典各分編草案進行拆分審議，目前各分編草案均已完成了兩次審議，其中人格權編草案、侵權責任編草案和婚姻家庭編草案完成了三次審議。　　

岳仲明稱，民法典各分編草案經常委會二審或三審後，全國人大常委會法工委均通過中國人大網公開徵求社會公眾意見；同時，聽取中央有關部門、專家意見，並到一些地方進行調研。

在此基礎上，根據常委會審議意見和各方面意見，對民法典各分編草案進行了修改完善，並將2017年已經出台施行的「中華人民共和國民法總則」編入草案，重新編排條文序號，形成「中華人民共和國民法典（草案）」，提請12月常委會會議審議。

岳仲明表示，在常委會會議審議後，會再將民法典草案透過中國人大網公開徵求社會公眾意見。

全國人大中共國務院

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