大陸網路新規明年上路 不得發布破壞國家統一的信息

大陸網路新規「網絡信息內容生態治理規定」明年3月1日起施行。圖／中新社 分享 facebook

大陸國家互聯網信息辦公室近日公布「網絡信息內容生態治理規定」，將於2020年3月1日起施行。「規定」提出，鼓勵網絡信息內容生產者製作、複製、發布含有「宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想」等內容的正能量信息；不得製作、複製、發布含有破壞國家統一等內容的違法信息，

中共十九屆四中全會今年10月28日至31日在北京召開，會後公布的「決定」提出，建立健全網絡綜合治理體系，加強和創新互聯網內容建設，落實互聯網企業信息管理主體責任，全面提高網絡治理能力，營造清朗的網絡空間。

大陸國家互聯網信息辦公室稱，制定這項「規定」目的就是為營造良好網絡生態，保障公民、法人和其他組織的合法權益，維護國家安全和公共利益。

「規定」第五條具體列出鼓勵網絡信息內容生產者製作、複製、發布的信息為：

一、宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想，全面準確生動解讀中國特色社會主義道路、理論、制度、文化的； 二、宣傳黨的理論路線方針政策和中央重大決策部署的； 三、展示經濟社會發展亮點，反映人民群眾偉大奮鬥和火熱生活的； 四、弘揚社會主義核心價值觀，宣傳優秀道德文化和時代精神，充分展現中華民族昂揚向上精神風貌的； 五、有效回應社會關切，解疑釋惑，析事明理，有助於引導群眾形成共識的； 六、有助於提高中華文化國際影響力，向世界展現真實立體全面的中國的； 七、其他講品味講格調講責任、謳歌真善美、促進團結穩定等的內容。

此外，「規定」還明定網絡信息內容生產者不得製作、複製、發布含有「危害國家安全，洩露國家秘密，顛覆國家政權，破壞國家統一」和「損害國家榮譽和利益」等共計11類內容的違法信息。

同時應採取措施，防範和抵制製作、複製、發布含有「使用誇張標題，內容與標題嚴重不符」和「炒作緋聞、醜聞、劣跡」等九大類內容的不良信息。

網絡信息內容服務使用者和生產者、平台也不得開展網絡暴力、人肉搜索、深度偽造、流量造假、操縱帳號等違法活動。