習近平：港澳事務是中國內政 用不著外部勢力指手畫腳

大陸國家主席習近平20日出席澳門回歸20周年大會時強調，香港、澳門回歸後，處理這兩個特別行政區的事務完全是中國內政，用不著任何外部勢力指手畫腳。「中國政府和中國人民維護國家主權、安全、發展利益的意志堅如磐石，我們決不允任何外部勢力干預香港、澳門事務。」

今天是澳門回歸20周年，上午8時在澳門金蓮花廣場舉行升旗典禮後，10時於東亞運體育館舉行慶祝澳門回歸20周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。

在奏唱大陸國歌後，澳門第五任行政長官賀一誠在習近平監誓下宣誓就職。習近平在隨後發表講話時，肯定過去這20年來，澳門開創了歷史上最好的發展局面，成為世界最安全的城市之一。他形容，澳門政府和市民、不同界別、族群保持密切溝通，社會各界理性表達各種訴求，形成良好機制。中華文華傳承光大，多元文化異彩紛呈。

習近平稱，澳門地方雖小，但在「一國兩制」的實踐中作用獨特。他並總結澳門「一國兩制」成功實踐的四點重要經驗：一、始終堅定「一國兩制」制度自信；二、始終準確把握「一國兩制」正確方向；三、始終強化「一國兩制」使命擔當；四、始終築牢「一國兩制」社會政治基礎。

習近平在講話最後重申決不允任何外部勢力干預港澳事務時，現場響起熱烈掌聲。習近平並說，上個世紀80年代初，鄧小平等老一輩領導人提出「一國兩制」偉大構想時，就堅信這個方針是對頭的、是行得通、辦得到、得人心的。

習近平指出，30多年來，「一國兩制」實踐取得的成功舉世公認。他堅信包括港澳同胞在內的中國人民，完全有智慧、有能力把「一國兩制」的實踐發展得更好，把「一國兩制」制度體系完善得更好，把特別行政區治理得更好。