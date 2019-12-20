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緬懷曾永賢 張榮豐揭兩岸密使內幕

2019-12-20 00:26聯合報 記者林則宏／台北報導

1992年9月3日下午，曾永賢（左）與楊尚昆會談時合影。圖／取自張榮豐臉書
1992年9月3日下午，曾永賢（左）與楊尚昆會談時合影。圖／取自張榮豐臉書
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曾任兩岸密使的國安會前副秘書長張榮豐，十九日在臉書發表緬懷前總統府資政曾永賢的文章中透露，一九九二年九月三日他與曾永賢在北京與時任大陸國家主席楊尚昆會面，楊曾說，「我們應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事。」

曾永賢提及這段兩岸密使往事指出，李前總統在宣布終止「動員戡亂」體制前，為了在統獨爭議及兩岸間建立一道防火牆，因此制定「有條件、有階段，沒有時間表」的「國家統一綱領」，以落實「不爭論統獨、全力進行民主改革」的策略。

除建構國統綱領這道防火牆外，面對兩岸「實質敵對」，如何進一步維持一個薄弱互信的穩定關係，以保證台灣民主改革順利進行，就有賴於建立一個有效的溝通管道，並隨著民主進程，逐步讓溝通管道制度化，並受民意監督。

在此背景下，一九九二年初，曾永賢透過關係和對岸總政系統取得聯繫；一九九二年八月卅一日他與曾永賢銜命由台灣抵達香港，經澳門過拱北關後進入珠海，由當時共軍總政聯絡部長葉選寧派員在關口接待。九月二日抵達北京，當天深夜就和化名「岳楓」的葉選寧談了三個多小時。

九月三日十六時廿分在葉選寧安排下，曾永賢與張榮豐見到時任中共中央對台工作小組組長、大陸國家主席楊尚昆。見面地點在「國際友好協會」楊尚昆的辦公室。

張榮豐表示，楊尚昆這次談話有幾個重點：一、我們應該不談兩岸是什麼關係，先搞一些實際的事。

二、先建一個渠道，可以彼此交換一些看法。現在雙方沒有渠道，就有許多謠言，就有許多政治騙子，這樣的人不少，都是成事不足敗事有餘嘛。

三、傷感情的話少說，吹牛皮的話也少說，天天罵娘，朋友就交不成了！

四、你們從美國買Ｆ-16戰機，沒有必要嘛…不過台灣外匯多，你們的錢要怎麼花，我們也管不著。

五、希望我的這些意見，你們回去向李先生表示，以後有什麼事就找他（手指葉選寧），我們都稱他「葉老闆」。

張榮豐說，這次北京之行，開啟兩岸長達八年之久的私下溝通管道，直到二○○○年政黨輪替後才正式中斷，其間經歷過九五、九六年共軍飛彈演習、九九年的「特殊國與國關係」等事件，這個管道也起到部分減少誤判的作用。

文章最後表示，「葉選寧先生已於二○一六年七月過世，如今曾永賢資政也已往生；茲以此文紀念他們兩位，兼記這段往事！」

張榮豐

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