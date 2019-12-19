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習近平讚許澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」

2019-12-19 21:19聯合報 記者陳言喬／即時報導

大陸國家主席習近平澳門出席慶祝澳門回歸祖國廿周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。習近平説，澳門回歸20年來取得令人自豪的成就，形容澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」。

香港電台報導，習近平以「小而富、小而勁、小而康、小而美」總結澳門的成績，認為是凝聚全體澳門市民的智慧和辛勞，向他們表示衷心感謝和崇高敬意。

習近平提到，早前收到第8批澳門青年人才的上海學習實踐計劃全體學員來信，分享體會和收穫，他們說深刻感受國家制度符合實際、與時俱進，有信心把一國兩制制度優勢堅持好、發展好和完善好，習近平認為，充分展現澳門新一代愛國愛澳、自信自強的精神風貌，令他十分欣慰。

習近平以「小而富、小而勁、小而康、小而美」總結澳門的成績。 新華社
習近平以「小而富、小而勁、小而康、小而美」總結澳門的成績。 新華社
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澳門習近平

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