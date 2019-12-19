習近平讚許澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」

大陸國家主席習近平赴澳門出席慶祝澳門回歸祖國廿周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮。習近平説，澳門回歸20年來取得令人自豪的成就，形容澳門「在一個小桌面上唱出了精彩的大戲」。

香港電台報導，習近平以「小而富、小而勁、小而康、小而美」總結澳門的成績，認為是凝聚全體澳門市民的智慧和辛勞，向他們表示衷心感謝和崇高敬意。