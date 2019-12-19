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香港巴士車禍傷亡嚴重 是因撞上台灣相思樹

2019-12-19 18:32聯合報 記者林則宏／即時報導

香港18日一輛巴士發生嚴重事故，不幸導致6死39傷。據香港明報報導，有「樹博士」之稱的香港教育大學研究講座教授詹志勇表示，從現場照片來看，發生事故的巴士撞到的樹估計為台灣相思。

詹志勇說，台灣相思樹幹粗壯，根部抓得很緊，即使受到衝擊都不容易倒下，故巴士撞擊後會受到很大的衝擊力。他表示，巴士也有可能是被燈柱等硬物劏開車頂，未能確認就是被樹劏開。

詹志勇又說，香港過去種植了大量台灣相思，近年港府正更換其他樹種，因台灣相思只有約70年壽命，而18日被撞擊的樹估計也有50至60年樹齡。

相思樹為台灣常見樹種，根據維基百科訊息，台灣相思樹原產於台灣南部、中國南方及東南亞一帶，於台灣日治時期被日本人廣泛種植至全台各地，是台灣早期知名的造林樹種之一。近數十年於香港也被廣泛種植於郊野公園和市區公園內。

相思樹的樹幹非常堅硬，可作為薪炭材，可燃燒許多時間。木材也可製火車路軌的枕木、礦坑用材，台灣北部礦坑用的支撐木材幾乎都用相思樹幹，相思樹還能製做家具、農具。

由於相思木的根部分化非常多，能緊抓土壤，加上具有禁得起強風、旱災和可生長於貧瘠之地等優點，因此被用作綠化荒山、水土保持。

香港粉嶺公路18日發生嚴重的交通事故，不幸造成6死39傷。（新華社）
香港粉嶺公路18日發生嚴重的交通事故，不幸造成6死39傷。（新華社）
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香港巴士事故

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