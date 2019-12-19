澳門回歸20年前夕 陸委會發布報告指澳府處處自我設限

陸委會今（19）日公布「澳門移交20周年情勢研析報告」，報告指出，20年來在中共強力維穩下，「一國兩制」看似穩定，惟澳門自由人權受損、民主進程緩慢。報告還提及，我高層官員訪澳時遭限制，近期更擴及工作層級人員交流，澳府官員訪台也趨保守。

陸委會發言人邱垂正今在例行記者會上發布這份報告。報告指出，台澳民間各項互動與人員往來頻繁，政府長期以來秉持善意，推動台澳關係發展。惟澳門政府聽從中共指示，處處自我設限。

陸委會指出，澳府近年時以政治力手段，濫用「保安」理由干預我學者、社運人士入境澳門，有損台澳民間互動往來，此外，政府高層官員訪澳時遭限制，近期更擴及工作層級人員交流，澳府官員訪台也趨保守，並時有矮化我方之作為，包括稱呼我國立大學時，略去「國立」字樣等，嚴重損及台澳交流互信基礎。

陸委會呼籲，澳府應摒棄政治考量，以雙方人民福祉為依歸，才是負責任的政府。

回顧近20年來澳門政治經濟社會發展，陸委會指出，總體而言，中共與澳府之治理以維穩為首要考量，並逐步建構國家安全相關法制與組織，強化對澳掌控，惟相關作為引發侵犯新聞、言論自由等質疑。

陸委會表示，澳門雖推動政制改革，但遭批進度緩慢且幅度過小；受政治文化結構及澳府刻意限制影響，普選與民主訴求難以引發迴響。中共領導高層近年強調澳門司法應配合「行政主導」，恐成影響未來司法獨立的隱憂。

陸委會在報告中還直指，澳門民眾對粵港澳大灣區規劃態度冷淡，並憂慮陸澳融合衍生社會問題。在社會發展方面，澳府治理能力也屢遭爭議。