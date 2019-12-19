香港車禍造成6死39傷 仍有1人生命危急

香港粉嶺公路18日發生公共巴士嚴重車禍，造成6死39人受傷。香港醫院管理局今天（19日）說，在仍留醫的13名傷者中，1名女傷者情況轉為危殆，1名男傷者情況嚴重。

香港粉嶺公路18日發生奪命交通意外，一輛978線巴士駛經近松柏塱時失控，撞向左邊防撞欄，復猛撼向欄外一棵大樹後滑前停下，巴士上層被剖開。兩名乘客拋出車外，釀成6死39傷，當中5人當場身亡，年紀最小傷者僅3歲。有傷者形容，事發時車廂一片混亂，乘客不斷尖叫，地上滿布血跡。

意外起因由新界北總區交通部跟進，56歲的巴士司機通過酒精呼氣測試，但涉危險駕駛導致他人死亡被捕，警方重案組會調查會否涉及刑責。

九巴安全總監關智偉表示，涉事巴士車齡5年，前日完成每月驗車程序，結果顯示合格。涉事車長56歲，加入九巴18年，駕駛978路線有兩年多，今年九月完成驗身，健康狀况良好。

香港立法會交通事務委員會，關注巴士致命車禍，表示明年初的會議，將會跟進巴士安全問題。立法會議員還關注，香港路面樹木對行車安全構成影響，有議員要求政府立法，要求上層巴士乘客一定要配戴安全帶。

港府運輸署助理署長黃志光說，涉事的巴士路線無接獲任何風險評估報告的意見，會與巴士公司再檢視，已要求九巴公司盡快提交調查報告。