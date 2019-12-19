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習近平訪澳門讚一國兩制 1620個天眼護駕

2019-12-19 13:17世界日報 香港19日電

習近平見澳門特首 讚澳門「一國兩制」經驗 美聯社
習近平見澳門特首 讚澳門「一國兩制」經驗 美聯社
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國家主席習近平昨天下午抵達澳門訪問，他在機場發表簡短談話表示，澳門「回歸」20年，認真地貫徹「一國兩制」方針，取得的經驗和具有的特色令人自豪。而為了習近平到訪，澳門已全城戒備，除了安裝共1620個「天眼」監控錄影鏡頭，同時引入50部「後台人臉識別技術」，代替人手翻查監控。

新華社報導，這次是習第六次訪問澳門，預計在澳門停留三天，重頭戲是明天午出席「澳門回歸20年」相關儀式及新一屆澳門特區政府官員就職典禮。

昨天傍晚，習近平與澳門特首崔世安見面。習肯定他治理澳門的成績，稱在崔帶領下，澳門政府全面準確貫徹「一國兩制」方針，嚴格依照憲法和澳門《基本法》辦事；無論是在維護國家安全、推動經濟發展、以及深化與內地的交流合作等方面，都取得許多新的成績。他還希望崔世安繼續支持新一屆澳門特首和特區政府依法施政。

習近平見澳門特首 讚澳門「一國兩制」經驗 路透社
習近平見澳門特首 讚澳門「一國兩制」經驗 路透社
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內地媒體稱，習此次澳門之行至少蘊含雙重深意：一是全面總結「一國兩制」方針的澳門經驗和澳門特色；二是在粵港澳大灣區建設加速推進和「一帶一路」國際合作背景下，為澳門未來發展廓清疑慮、指明方向。

相較於2017年習赴港出席香港主權移交20周年的談話，習對澳門落實「一國兩制」給予的高度評價，顯然是高於香港，反映出他對「一國兩制」的澳門經驗和澳門特色寄予厚望。

另據明報報導，澳門當局為習近平的到訪採取了空前嚴密的保安措施，一共安裝了1620個「天眼」，目前已完成首三階段安裝，地點包括出入境口岸周邊區域、主要道路、旅遊景點等，第四階段涉及800個「僻靜及存在安全隱患的地點」。

澳門警方計畫在首3個階段安裝的天眼中，選用50個鏡頭作人臉識別，另50個作車牌識別，若測試效果理想，將於年底再各增50個。

不過因為現行的《公共地方錄像監視法律制度》法令不包括人臉識別，因此在澳門社會引起爭議。

澳門一國兩制習近平

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