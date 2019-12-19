香港反送中示威獲《華郵》今年「好事」

美國華盛頓郵報每年年底都會選出當年發生過的「好事」（good things），今年選出的19宗「好事」中，香港示威遊行爭取民主上榜，而台灣通過同性婚姻等也入選。

星島日報報導，香港示威入選《華郵》今年「好事」的理由是，香港大批市民因不滿修訂《逃犯條例》而引發萬人示威，爭取法治及民主。且儘管受到北京施壓，香港不但持續連月示威，上月區議會選舉投票率更創新高。