邱垂正：應維持過去常態性春節加班機運作模式

距離明年大選投票日只剩三個多星期，針對大陸台商呼籲延長兩岸春節加班機執行時間，陸委會發言人邱垂正今（18）日受訪時表示，台商若有購票困難，可洽海基會協處，至於部分台商需要更廉價的機票，政府公權力不宜介入市場機制。

邱垂正表示，自2009年以來，兩岸春節加班機制度行之有年，這次陸方提出兩岸春節加班機執行跨越更長時間，是不是明年又要縮回來？因此政府認為應該維持過去常態性的春節加班機運作模式。

邱垂正表示，如果另外有包機的需求，政府的立場是保障國人順利返台行使公民權，台商若有購票困難，可洽海基會協處，至於有些台商可能需要更廉價的機票，但政府公權力不宜介入市場機制。

此外，大陸全國台企聯今（18）日在聯合報刊登半版廣告，指「反滲透法」是「再弄惡法、民心不寧」，邱垂正對此表示，「反滲透法」合憲合法、妥善可行，也明確嚴禁，是彌補現行法令不足，防堵境外勢力藉由「在地協力者」在台違法從事捐贈政治獻金、助選、遊說、違法的集會遊行及散播假訊息干擾選舉等。

他表示，行為人必須進而從事上述5種「不法行為」，才會成為處罰的對象，且個案上也會由司法機關做嚴謹的認定與判斷。台商可能不清楚具體法案條文，進而產生疑慮，政府會加強溝通，也請台商放心。