香港巴士車禍 6人死亡30多人輕重傷

香港一輛九龍巴士在粉嶺公路撞樹，已造成6人死亡，至少36名乘客受傷，其中3名乘客跌出馬路重傷，3人中1人昏迷，多輛救護車已到場救援。

港媒報導，今日(18日)下午16時18分，粉嶺公路往上水方向近松柏塱，一輛九巴撞樹，巴士上層嚴重撞毀，意外造成5人當場死亡，其中3名乘客跌出馬路重傷，3人中1人昏迷，多輛救護車到場救援。但在救治中又有1人死亡，總計到晚間7點已有6人不幸罹難。

報導稱，巴士左邊車身嚴重撞毀，消防及警方正在現場救出傷者，目前仍有兩名傷者被困。部分傷者坐在地上等待救援。另外，現場設置臨時停屍間。

有坐在巴士下層的乘客表示，事發時突然聽到一聲巨響，車身搖晃，有很大的玻璃碎裂聲，之後見到有人倒卧路上，有人驚叫；亦有下層乘客說，有兩名長者及女子被夾著。有上層乘客說，事發時車速不算快，撞車一刻看到很多物品跌出車外。

運輸署宣佈，因交通意外，粉嶺公路往上水方向近松柏塱的部份行車線現已封閉，現時交通堵塞嚴重。

行政長官林鄭月娥表示，感到震驚，對事故造成多名乘客傷亡感到十分悲痛，對傷者及死傷者家屬表達慰問。她又說，知悉救援工作仍在進行中，已指示社會福利署、民政事務總署等相關部門聯同醫管局，為傷者及死傷者家屬提供一切適切協助。